Gardez votre numéro perso pour vous : Rinkel donne aux entrepreneurs un numéro pro en moins de 5 minutes

De nombreux indépendants et dirigeants de petites entreprises utilisent un seul numéro de mobile pour le travail et la vie privée. Rinkel veut changer ça — sans deuxième téléphone, sans nouvelle carte SIM et sans contrat interminable.

Rotterdam, Pays-Bas, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Quand vous dirigez votre propre entreprise, votre numéro de mobile finit par se retrouver partout : sur vos factures, votre site, vos cartes de visite et vos devis. Pratique au début. Mais cela veut aussi dire que vos clients peuvent vous joindre à toute heure, que les appels pro et perso se mélangent, et qu'il devient presque impossible de décrocher une fois la journée finie.

« La même chose revient sans cesse chez les entrepreneurs : ils veulent garder leur numéro perso pour eux », explique Jeroen van Vierzen, CEO de Rinkel. « Ils veulent renvoyer une image professionnelle et rester joignables, sans donner leur mobile personnel à chaque client qu'ils rencontrent. »

Rinkel donne aux entrepreneurs un deuxième numéro, professionnel, qui fonctionne sur le téléphone qu'ils possèdent déjà. Les appels perso restent sur le numéro perso ; les appels pro arrivent sur le numéro pro. Un téléphone, deux numéros — et une frontière nette entre le travail et la vie privée.

Configuré en quelques minutes, pas en plusieurs jours

Se lancer prend moins de cinq minutes. Pas de visite d'un technicien, aucun matériel à installer et aucune connaissance technique requise. L'entrepreneur choisit un numéro local ou national, télécharge l'appli et commence aussitôt à passer et recevoir des appels — sur l'appareil qu'il a déjà dans la poche.

Ensuite, il peut définir ses horaires d'ouverture, enregistrer une messagerie vocale professionnelle et transférer les appels à ses collègues. De quoi ne jamais manquer un appel important et vraiment décrocher une fois la journée terminée.

La confiance des entreprises partout en Europe

Rinkel est utilisé par plus de 15 000 clients dans sept pays et bénéficie de la mention « Excellent » sur Trustpilot. Le service est pensé pour être simple à utiliser et fiable, avec des appels qui passent par le réseau mobile existant plutôt que de dépendre d'une connexion WiFi.

Sans engagement : les abonnements sont résiliables à tout moment, aucun matériel n'est nécessaire, et les entrepreneurs qui ne sont pas satisfaits sous 30 jours sont remboursés.

Les abonnements démarrent à 7,19 € par utilisateur et par mois, premier numéro inclus.

À propos de Rinkel

Rinkel est un service de téléphonie professionnelle qui offre aux entrepreneurs, aux freelances et aux petites entreprises un numéro pro sur le mobile qu'ils utilisent déjà. Créé pour simplifier les appels professionnels, Rinkel aide les entrepreneurs à séparer travail et vie privée, à rester joignables où qu'ils soient et à tout configurer eux-mêmes en quelques minutes — sans matériel, sans prise de tête et sans contrat interminable. Rinkel compte plus de 15 000 clients dans sept pays.