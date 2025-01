Geekplus fait évoluer la logistique des PME grâce à la robotique, en augmentant la rentabilité et en permettant d'atteindre un taux d'exactitude des commandes de 99,9987 % chez YesAsia.

HONG KONG, 27 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Geekplus, leader mondial de la robotique mobile et des solutions d'automatisation, continue de démontrer comment les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent atteindre une plus grande efficacité opérationnelle et une meilleure rentabilité. YesAsia, une plateforme de commerce électronique de premier plan spécialisée dans les produits de beauté et de style de vie asiatiques, a dû faire face à une demande croissante en matière de commerce électronique et relever des défis en matière de main-d'œuvre. Pour ce faire, elle s'est associée à Geekplus pour mettre en œuvre le système Shelf-to-Person qui a permis d'améliorer considérablement l'efficacité de l'entrepôt, l'exactitude des commandes et les économies de coûts au cours des deux dernières années.