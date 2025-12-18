GeeTest présente un moteur de règles métier avancé pour permettre aux entreprises de prendre des décisions intelligentes et automatisées

WUHAN, Chine, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- GeeTest, un leader mondial dans la gestion des robots et des solutions de sécurité en ligne au service de plus de 360 000 entreprises dans le monde, présente aujourd'hui son puissant moteur de règles métier. Cette plateforme avancée sans code/à faible code permet aux organisations d'élaborer des systèmes de contrôle des risques flexibles et automatisés qui fournissent une prise de décision précise et en temps réel sans avoir à recourir à un codage complexe.

GeeTest Business Rules Engine

Aujourd'hui, les entreprises doivent continuellement optimiser leurs opérations, renforcer les contrôles des risques, réagir instantanément aux changements du marché et offrir des expériences personnalisées à leurs clients dans un contexte de concurrence intense. Les moteurs de règles métier traditionnels requièrent souvent une grande expertise en matière de programmation et ont du mal à s'adapter en temps réel. Le moteur de règles métier de GeeTest résout ces problèmes en découplant la logique métier du code de l'application, ce qui permet aux équipes non techniques (telles que les gestionnaires de risques et les analystes métier) de configurer, de tester et de déployer visuellement des règles sophistiquées à l'aide d'une interface intuitive de type « glisser-déposer ».

Au cœur du moteur de règles métier de GeeTest se trouve une interface intuitive de type « glisser-déposer » qui permet de visualiser la logique de décision à travers des flux de travail basés sur des organigrammes. Les utilisateurs peuvent assembler des règles comme des blocs de construction, en incorporant des composants puissants afin de gérer les scénarios les plus complexes sans avoir à écrire une seule ligne de code.

Les principales caractéristiques du moteur de règles métier de GeeTest sont les suivantes :

Configuration visuelle par glisser-déposer : des schémas d'organigramme axés sur les processus qui facilitent la compréhension et la construction de logiques complexes et les alignent sur les besoins réels de l'entreprise.

des schémas d'organigramme axés sur les processus qui facilitent la compréhension et la construction de logiques complexes et les alignent sur les besoins réels de l'entreprise. Mises à jour dynamiques en temps réel : déploiement et modification instantanés des règles sans interruption de service ni codage, ce qui permet une adaptation rapide.

déploiement et modification instantanés des règles sans interruption de service ni codage, ce qui permet une adaptation rapide. Génération automatisée de code : génération de code exécutable en Java, Python, PHP et autres langages, pilotée par l'API, afin d'accélérer l'intégration et réduire les efforts de développement.

génération de code exécutable en Java, Python, PHP et autres langages, pilotée par l'API, afin d'accélérer l'intégration et réduire les efforts de développement. Gestion agile des règles : simulation des données avant le déploiement, contrôle flexible de l'état des règles et déploiement plus sûr des mises à jour.

simulation des données avant le déploiement, contrôle flexible de l'état des règles et déploiement plus sûr des mises à jour. Composants intégrés puissants : les tables de décision, les nœuds personnalisés et l'évaluation des expressions s'appuient sur le langage ZEN optimisé pour des calculs rapides et fiables.

les tables de décision, les nœuds personnalisés et l'évaluation des expressions s'appuient sur le langage ZEN optimisé pour des calculs rapides et fiables. Calculs personnalisés en temps réel : intégration de plusieurs sources de données pour permettre des calculs immédiats, une surveillance et des alertes automatisées.

À propos de GeeTest

GeeTest propose aux entreprises du monde entier des solutions de gestion des robots et de vérification des utilisateurs basées sur l'IA. En 2025, GeeTest protège plus de 360 000 entreprises dans le monde, dans des secteurs tels que la finance, le commerce électronique, les jeux, le SaaS et les plateformes numériques. Les solutions de GeeTest aident les organisations à se défendre contre les abus automatisés tout en maintenant une expérience utilisateur transparente et conforme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2848525/GeeTest_Business_Rules_Engine.jpg