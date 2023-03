Genialis lève 13 M$ pour développer des biomarqueurs cliniques prédictifs de la réponse des patients

Debiopharm Innovation Fund et Taiwania Capital codirigent un tour d'investissement pour permettre à Genialis de propulser le développement de médicaments, le diagnostic et la planification de traitement via une plateforme basée sur l'IA/ML à l'aide d'une approche axée sur la biologie

BOSTON, LAUSANNE ET LJUBLJANA, en Slovénie, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Genialis , société de médecine de précision computationnelle, explorant la biologie complexe à la recherche de nouvelles façons de lutter contre les maladies, a annoncé, aujourd'hui, avoir levé plus de 13 millions de dollars en financement de série A afin de transformer le diagnostic des maladies et la prise de décisions en matière de traitement. Taiwania Capital et Debiopharm Innovation Fund ont codirigé le tour de table auquel ont participé les investisseurs précédents First Star Ventures, Redalpine Venture Partners et Pikas. P5 Health Ventures et plusieurs investisseurs providentiels figurent parmi les nouveaux investisseurs. Ita Lu de Taiwania et Hamzeh Abdul-Hadi de Debiopharm rejoindront le conseil d'administration de Genialis.

Genialis développe des classificateurs de patients de nouvelle génération utilisant du machine learning et des données omiques à haut débit pour capturer la biologie sous-jacente de la maladie et prédire la réaction probable des patients aux thérapies ciblées. La société utilisera les fonds de la série A pour étendre sa plateforme exclusive ResponderID(™) et constituer sa collection complète de modèles de biomarqueurs validés cliniquement afin de fournir des diagnostics précis pour pratiquement tous les patients atteints de cancer. À ce jour, Genialis a utilisé ResponderID en collaboration avec la biopharmacie pour analyser les données d'essais cliniques et éclairer les futurs modèles d'essais pour de nombreux médicaments expérimentaux. Genialis soutient également la commercialisation de tests moléculaires de nouvelle génération avec plusieurs grandes entreprises de diagnostic.

« Avec ResponderID, nous avons cherché à perturber la progression linéaire historique de découverte et développement de médicaments, ayant plutôt pour objectif de concilier les efforts de découverte et développement avec la prise en charge des patients et la découverte de nouveaux médicaments », a déclaré Rafael Rosengarten, Ph.D., co-fondateur et PDG de Genialis. « Nous avons choisi de nous concentrer initialement sur les biomarqueurs qui améliorent l'efficacité du développement de médicaments, garantissent au patient de recevoir le médicament adéquat et qui ont un impact sur la vie de personnes réelles en un laps de temps plus court. »

ResponderID est une plateforme de machine learning, destinée à la recherche clinique et translationnelle, fondée sur des années d'expérience de travail avec des partenaires du secteur et la R&D interne de pointe. ResponderID produit de nouveaux biomarqueurs pour les programmes de développement et découverte de médicaments, ainsi que des tests de diagnostic. ResponderID peut lire l'état de pratiquement n'importe quel biomarqueur basé sur le NGS, y compris les signatures personnalisées et exclusives, à partir d'un seul essai. Les résultats obtenus fournissent aux chercheurs cliniques et translationnels un portrait moléculaire complet du phénotype de la maladie du patient permettant la prise de décision la plus éclairée possible.

« ResponderID, plateforme de biomarqueurs prédictifs de Genialis, permet une médecine de précision en identifiant les patients les plus susceptibles de répondre aux traitements. Son utilisation dans le développement de médicaments optimisera la conception des études et améliorera les chances de succès des essais cliniques, générant ainsi des gains de productivité indispensables pour la R&D pharmaceutique et accélérant le délai de mise sur le marché de nouveaux médicaments prometteurs », a déclaré Hamzeh Abdul-Hadi, directeur des investissements chez Debiopharm Innovation Fund.

L'an dernier, lors d'importantes conférences scientifiques, dix publications et affiches ont présenté les résultats générés avec ResponderID, notamment RCAA , ESMO , et CTCI . Genialis a également coécrit un article dans la revue d'oncologie clinique Journal of Clinical Oncology , décrivant ainsi l'essai sur le navicixizumab ph1b d'OncXerna, notamment une analyse rétrospective avec le panel Xerna TME.

« Genialis est à la pointe de la collision entre la biologie et l'IA. Notre approche, basée avant tout sur la biologie, s'accompagne néanmoins d'une détermination sans faille à bien comprendre la science des données. Ainsi, notre équipe ne doit sa réussite qu'à sa compréhension des deux mondes », a déclaré Miha Stajdohar, Ph.D., co-fondateur et directeur technique de Genialis. « Ce capital, qui rassemble un syndicat mondial d'experts en oncologie clinique et en technologie de pointe, nous permettra de développer nos capacités internes dans de multiples disciplines. »

Genialis développe ses équipes aux États-Unis et en Slovénie dans les domaines commerciaux, opérationnels, des sciences de la vie et de la science des données et élargit ses conseils consultatifs. La société investit également dans des collaborations de R&D avec plusieurs grands centres de cancérologie, groupes hospitaliers et laboratoires universitaires cliniques.

« En plus d'une vision incroyablement claire, Genialis dispose de modèles convaincants de biomarqueurs de découverte de médicaments par IA et d'une science sous-jacente robuste à l'appui de sa plateforme. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec l'équipe Genialis pour explorer et poursuivre les opportunités de croissance dans cet espace en plein essor », a déclaré Ita Lu, managing partner de Taiwania Capital Management.

Genialis présentera une affiche lors du Genomics in Precision Oncology Xchange , le 5 avril 2023, à Boston. Le lendemain, elle animera une table ronde lors de l' Oncology Companion Diagnostics Xchange , également organisé à Boston. Genialis participera à l' AACR 2023 du 14 au 19 avril 2023 , à Orlando, en Floride, où elle coprésentera une affiche avec OncXerna Therapeutics et Regeneron Pharmaceuticals. Pour de plus amples informations sur ResponderID, veuillez envoyer un e-mail à [email protected] ou consulter www.genialis.com .

À propos de Genialis

Genialis est une société de médecine de précision computationnelle, explorant la biologie complexe à la recherche de nouvelles façons de lutter contre les maladies. ResponderID™, plateforme de modélisation des maladies basée sur l'apprentissage automatique de Genialis, fournit des biomarqueurs exploitables et positionne de manière optimale de nouveaux médicaments pour accélérer la recherche translationnelle, rationaliser le développement de médicaments et garantir les meilleurs soins cliniques possibles. Chez Genialis, nous bénéficions de la confiance de partenaires pharmaceutiques et diagnostiques avec lesquels nous contribuons à une médecine de précision.

À propos de Taiwania Capital

Taiwania Capital est une société de capital-risque fondée en août 2017 par le Fonds national de développement du Yuan exécutif de Taiwan et des entreprises privées. Il s'agit d'une société nationale de capital-risque qui gère six fonds principalement axés sur la technologie et la biotechnologie. Fin 2022, le montant total des fonds atteignait 865 millions de dollars américains. La société a investi dans 61 entreprises et startups, localement et à l'étranger, dont cinq ont été cotées à Taiwan et en Amérique. Taiwania Capital a aidé quatorze entreprises étrangères à créer des partenariats ou à construire des usines à Taiwan. Taiwania Capital a des bureaux à Taiwan, aux États-Unis et en Europe centrale et orientale. https://en.taiwaniacapital.com/

À propos de Debiopharm Innovation Fund

Debiopharm Innovation Fund, branche d'investissement stratégique de la société biopharmaceutique suisse Debiopharm, fournit des financements et des conseils aux entreprises qui ont pour ambition d'améliorer le parcours du patient et de transformer la R&D pharmaceutique. Depuis 2017, Debiopharm a investi dans 20 entreprises d'IA et de santé numérique, dirigeant généralement les tours de table.

https://www.debiopharm.com/digital-health/

