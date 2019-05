Glassdoor révèle les 15 entreprises offrant les meilleurs salaires en France pour 2019

Oracle, SAP, Microsoft, Criteo… les entreprises Tech trustent le classement

PARIS, 23 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le salaire est le critère le plus important pour les travailleurs et les demandeurs d'emploi lorsqu'il s'agit de rechercher un poste1. Mais l'information du salaire est souvent absente des offres d'emploi. Pour aider les chercheurs d'emploi, Glassdoor, l'un des plus grands sites de recrutement et d'emploi au monde, a publié aujourd'hui son rapport sur les salaires identifiant les 15 entreprises offrant les meilleurs salaires en France pour 2019.

Ce rapport2 révèle que les entreprises françaises qui paient le mieux, offrent aux employés entre 43 000 et 70 000 euros de salaire de base médian (ne comprenant donc pas les primes). La liste est dominée par des sociétés technologiques, et plus précisement logicielles, comme Oracle, SAP et Microsoft.

Les 15 entreprises offrant les meilleurs salaires en France pour 2019 sont :

1. Oracle

Salaire de Base Médian : 70 000 €

Industrie : Technologie

Voir les Offres d'Emploi

2. SAP

Salaire de Base Médian : 65 000 €

Industrie : Technologie

Voir les Offres d'Emploi

3. Microsoft

Salaire de Base Médian : 63 000 €

Industrie : Technologie

Voir les Offres d'Emploi

4. Criteo

Salaire de Base Médian : 57 000 €

Industrie : Technologie

Voir les Offres d'Emploi

5. Sia Partners

Salaire de Base Médian : 53 500 €

Industrie : Conseil

Voir les Offres d'Emploi

6. Nokia

Salaire de Base Médian : 52 500 €

Industrie : Télécommunication

Voir les Offres d'Emploi

7. Capgemini Invent

Salaire de Base Médian : 51 000 €

Industrie : Conseil

Voir les Offres d'Emploi

8. GE

Salaire de Base Médian : 50 000 €

Industrie : Technologie

Voir les Offres d'Emploi

9. Accenture

Salaire de Base Médian : 46 000 €

Industrie : Conseil

Voir les Offres d'Emploi

10. Amadeus

Salaire de Base Médian : 45 710 €

Industrie : Technologie

Voir les Offres d'Emploi

11. Deloitte

Salaire de Base Médian : 45,000 €

Industrie : Finance

Voir les Offres d'Emploi

12. Air Liquide

Salaire de Base Médian : 45 000 €

Industrie : Chimie

Voir les Offres d'Emploi

13. DXC Technology

Salaire de Base Médian : 44 500 €

Industrie : Technologie

Voir les Offres d'Emploi

14. BearingPoint

Salaire de Base Médian : 44 500 €

Industrie : Conseil

Voir les Offres d'Emploi

15. Wavestone

Salaire de Base Médian : 43 000 €

Industrie : Conseil

Voir les Offres d'Emploi

« Le salaire est un facteur déterminant pour de nombreux demandeurs d'emploi. C'est pourquoi Glassdoor a identifié les employeurs offrant la meilleure rémunération », a déclaré John Lamphiere, directeur général EMEA chez Glassdoor. « Il n'est pas surprenant que les multinationales de la technologie dominent la liste, étant donné que cette industrie peine à recruter des talents, surtout sur des postes d'ingénieurs. Bien que le salaire puisse attirer les talents, il est plus probable que ce soit la culture et les opportunités de carrière qui permettent de les fidéliser sur le long terme. »

Cette enquête a été menée en ligne au Royaume-Uni par The Harris Poll pour le compte de Glassdoor entre le 7 et le 9 mai 2018 auprès de 715 adultes britanniques âgés de 18 ans et plus qui travaillent à temps plein, à temps partiel ou à leur compte ou qui ne travaillent pas mais cherchent du travail. Cette enquête en ligne n'est pas basée sur un échantillon aléatoire et, par conséquent, aucune estimation de l'erreur d'échantillonnage théorique ne peut être calculée. Pour connaître la méthodologie complète de l'enquête, y compris les variables de pondération et la taille des échantillons des sous-groupes, veuillez communiquer avec pr@glassdoor.com.



Méthodologie : Le rapport Glassdoor des 15 sociétés les plus rémunératrices de France identifie les sociétés avec le salaire de base médian brut le plus élevé, telle que rapportée sur Glassdoor par les employés basés en France sur l'année passée ( 01/03/2018 - 28/02/2019 ). Les entreprises considérées pour ce rapport doivent avoir reçu au moins 30 rapports salariaux en euros par des employés basés en France au cours de la période considérée. Dans les cas où les entreprises ont le même salaire de base médian brut, l'entreprise ayant le plus grand nombre de rapports sur les salaires reçoit un rang supérieur. Les filiales d'entreprises ont été prises en compte pour ce rapport si elles satisfaisaient à la méthodologie, si elles avaient leurs propres offres d'emploi distinctes et leur propre profil sur Glassdoor.

À propos de Glassdoor

Glassdoor propose toutes les dernières offres d'emploi, ainsi que des millions d'avis et de conseils pour permettre aux personnes de trouver facilement un emploi qui leur convient parfaitement. Ainsi, Glassdoor aide les employeurs à embaucher des candidats vraiment informés grâce à des solutions de recrutement efficaces comme les offres d'emploi et les produits de marque employeur. Lancé en 2008, Glassdoor a maintenant des avis et des aperçus pour plus de 900 000 entreprises situées dans plus de 190 pays. Pour plus d'informations, visitez glassdoor.fr .

Glassdoor® est une marque déposée de Glassdoor, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/449764/Glassdoor_Logo.jpg

Related Links

http://www.glassdoor.com



SOURCE Glassdoor