Global Mobility Call 2026 : La référence mondiale pour l'avenir de la mobilité

MADRID, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- La mobilité mondiale subit une profonde transformation. Le passage à des énergies plus propres, les nouveaux modèles de transport urbain, les technologies de rupture et le rôle stratégique croissant des autorités publiques redéfinissent la façon dont les villes se déplacent. Dans ce contexte, le Global Mobility Call (GMC) s'impose comme le forum clé pour comprendre la direction que prend l'avenir de la mobilité.

GMC Fair

Le secteur de la mobilité est également en pleine mutation économique. La transition énergétique, la numérisation, les technologies de rupture et le rôle plus actif des pouvoirs publics sont en train de réécrire le secteur. La mobilité va désormais bien au-delà du transport de personnes et de marchandises ; elle est devenue un moteur stratégique de la compétitivité mondiale, de l'innovation et de la durabilité.

Dans ce contexte, le site Global Mobility Call (GMC) est devenu un forum international de premier plan pour comprendre l'orientation de l'industrie de la mobilité. Organisé par IFEMA MADRID, son édition 2026 aura lieu du 9 au 11 juin. L'événement vise à faire de Madrid une plaque tournante mondiale pour des débats plus larges sur l'énergie, l'industrie, la logistique, la technologie et la gouvernance.

Pendant trois jours, Madrid réunira des responsables institutionnels, des opérateurs, des entreprises de haute technologie, des fabricants, des distributeurs, des start-ups et des experts internationaux afin d'examiner les nouveaux défis et les nouvelles opportunités du secteur. Le programme est structuré autour de quatre piliers fondamentaux qui définissent déjà l'avenir de la mobilité : l'économie de l'IA pilotée par les données ; le transport autonome et défini par logiciel ; les infrastructures intelligentes axées sur l'efficacité énergétique et la décarbonisation ; et les questions de gouvernance liées aux talents, à l'éthique et à la sécurité dans le cadre de la transition vers de nouveaux modèles énergétiques.

Le GMC arrive à un moment décisif pour le secteur. Sa dernière édition a rassemblé plus de 8 000 professionnels de 47 pays et plus de 500 intervenants, devenant ainsi un forum clé pour la collaboration entre les secteurs public et privé dans le domaine de la mobilité durable. L'édition 2026 poursuit sur cette lancée avec de nouvelles alliances stratégiques, dont Indra Group en tant que partenaire technologique, présentant des systèmes avancés de mobilité intelligente et de véhicules connectés capables d'intégrer l'infrastructure, les véhicules et les centres de contrôle en temps réel. Faconauto s'associe également à l'événement en réunissant des acteurs majeurs de la distribution automobile et de la durabilité des flottes.

Un autre facteur de différenciation est son alignement avec TECMA, SRR, SocioCARE et The Cities Forum, créant un environnement unique axé sur la durabilité urbaine, offrant une rare opportunité de relier les solutions de mobilité aux services publics, aux modèles d'économie circulaire et à la planification urbaine.

Le GMC 2026 vise non seulement à expliquer la transition, mais aussi à la piloter, en devenant la plateforme par excellence pour façonner les investissements, faire avancer les projets et soutenir la nouvelle économie de la mobilité.

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