Glooko obtient le remboursement pour la surveillance à distance du diabète gestationnel en France

PALO ALTO, Californie, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Glooko, Inc., une entreprise mondiale de santé numérique intégrée qui connecte les patients, les professionnels de santé, l'industrie biopharmaceutique et leurs partenaires commercialisant des dispositifs médicaux, a annoncé aujourd'hui que sa solution Glooko XT a été approuvée pour le remboursement par la Haute Autorité de Santé (HAS) et la Commission Nationale d'Évaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé (CNEDiMTS) en France. Cette décision, publiée au Journal Officiel (JO) le 26 décembre 2024¹,², permet aux professionnels de santé d'être remboursés pour la surveillance à distance du diabète gestationnel (DG) chez les patientes non traitées par insuline.

Ceci étend le remboursement existant de Glooko XT pour la surveillance à distance des personnes atteintes de diabète traité par insuline, ce qui en fait l'une des deux seules solutions en France disposant de cette indication pour le DG et démontre encore davantage la valeur de cette technologie dans la prise en charge du diabète.

Le DG a un impact significatif sur la santé maternelle et fœtale en France :

Prévalence : Le DG touche environ 8,8 % des grossesses en France.³

Le DG touche environ 8,8 % des grossesses en France.³ Risques pour la santé : Le DG augmente les risques de prééclampsie, d'accouchement par césarienne et de diabète de type 2 chez les mères. Pour les nouveau-nés, il peut entraîner une macrosomie, une naissance prématurée et une détresse respiratoire.⁴

L'approbation de la HAS repose sur la reconnaissance que Glooko XT offre une option de surveillance complémentaire précieuse au suivi médical conventionnel du DG. Les indications spécifiques de remboursement incluent :

Les femmes enceintes non traitées par insuline ayant reçu un diagnostic de DG par un test d'hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) positif réalisé entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée, ou avec une glycémie à jeun supérieure ou égale à 0,92 g/L au cours du premier trimestre de la grossesse en présence d'au moins un facteur de risque.

L'élargissement du remboursement du DG garantit un accès équitable à cette technologie vitale, favorisant des grossesses plus sûres et de meilleurs résultats pour les mères et les bébés.

« Il s'agit d'une étape importante pour Glooko et pour la prise en charge du diabète gestationnel en France. Nous sommes fiers que les autorités sanitaires françaises reconnaissent les avantages de Glooko XT pour la santé des patientes, et nous nous engageons à fournir une plateforme fiable et sécurisée pour la prise en charge du diabète gestationnel en France », a déclaré Mike Alvarez, Président-directeur général de Glooko. « En permettant la surveillance à distance, nous pouvons donner aux professionnels de santé les moyens d'offrir des soins plus personnalisés et opportuns aux femmes enceintes atteintes de DG, pouvant ainsi contribuer à améliorer les résultats maternels et néonataux. Cette décision renforce également l'engagement de Glooko à élargir l'accès à des solutions de santé numériques innovantes à l'échelle mondiale. »

Glooko XT : adapté au paysage de la santé français

Glooko XT simplifie la surveillance des patients à distance en fournissant aux professionnels de santé une vue complète des données de leurs patients sur le diabète, notamment les lectures de glycémie, les doses d'insuline, l'apport en glucides et leurs niveaux d'activité physique. La plateforme permet également l'échange de messages et la communication sécurisés entre les patients et les professionnels de santé, facilitant les interventions et le soutien en temps opportun.

Glooko XT en France se conforme spécifiquement à la réglementation française en matière de gestion des données de santé. Cette réglementation, parmi les plus strictes au monde, donne la priorité à la confidentialité des patients et à la sécurité des données. Glooko XT a été méticuleusement conçu pour répondre à ces exigences, notamment des fonctionnalités qui garantissent la souveraineté des données, des mesures de sécurité robustes et une conformité totale au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et aux directives établies par l'Agence du Numérique en santé, comme indiqué dans les textes juridiques pertinents régissant les données de santé en France. Cet engagement en faveur de la confidentialité des données permet à Glooko de fournir une plateforme fiable et sécurisée aux patients et aux professionnels de santé en France.

À propos de Glooko

Glooko améliore les résultats de santé des personnes atteintes de maladies chroniques grâce à ses plateformes de soins personnalisées et digitalisées. Nos technologies éprouvées améliorent la vie en réinventant la connexion entre les patients et les professionnels de santé, en favorisant l'engagement et l'observance des patients via des thérapies numériques et en accélérant la vitesse des essais cliniques. Les solutions de Glooko sont déployées dans le monde entier dans plus de 30 pays, plus de 10 000 établissements cliniques* et s'associent pour se connecter à plus de 200 dispositifs. Avec plus de 4,4 millions de personnes dans le monde qui ont utilisé les plateformes Glooko, Glooko possède la plus grande base installée de patients atteints de diabète au monde. Glooko XT et Glooko sont des dispositifs médicaux de classe IIa certifiés conformément au Règlement européen sur les dispositifs médicaux (RDM). Pour plus d'informations, veuillez consulter glooko.com or glookoxt.com.

*Ce nombre indique le nombre de cliniques de santé qui ont enregistré et téléchargé des données de santé au cours de la période de 14 ans avec l'une des solutions Glooko, qui sont le système Glooko®, Glooko XT® et le système diasend®.

