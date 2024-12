Goodays lance Insight: une nouvelle ère pour actionner la voix du client grâce à l'IA

Ce nouveau module transforme le NPS en un véritable levier d'action, permettant aux grandes enseignes d'engager tous les rôles de leur organisation vers une actionnabilité de la voix du client sans précédent.

PARIS, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Goodays , leader européen des solutions de mesure de la satisfaction et de gestion de l'expérience client, annonce le lancement de Goodays Insight, un module révolutionnaire conçu pour transformer les retours clients en actions concrètes, grâce à l'IA générative.

Les entreprises clientes de Goodays peuvent utiliser Insight dès aujourd'hui pour mieux comprendre ce que disent leurs clients, agir de manière ciblée et mesurer l'impact de leurs actions. L'objectif ? Faire du NPS un outil réellement actionnable et améliorer la satisfaction client à tous les niveaux de l'organisation.

Avec Goodays Insight, les décideurs de l'expérience client, managers régionaux et responsables locaux peuvent facilement :

Le fruit de plus de deux ans de recherche et innovation

Goodays Insight est le résultat de plus de deux ans de recherche et développement intensifs, combinant notre expertise métier avec les dernières avancées technologiques en IA générative. Ce travail a permis de créer un outil simple, puissant et directement actionnable, pensé pour répondre aux défis des décideurs CX et des équipes opérationnelles.

Des partenariats technologiques de premier plan pour garantir l'excellence

Pour développer Insight, nous avons collaboré avec les meilleurs fournisseurs de technologies d'intelligence artificielle, notamment Microsoft et OpenAI. Ces partenariats nous ont permis d'exploiter les technologies les plus avancées pour garantir des analyses robustes, fiables et sécurisées, adaptées aux exigences des grandes organisations.

Rendre les retours clients concrets et actionnables

Goodays Insight va plus loin que de simples analyses. Ce module permet aux entreprises de détecter rapidement les irritants, de comprendre ce qui compte réellement pour leurs clients, et de transformer ces informations en plans d'action, du siège aux points de vente. Que ce soit pour résoudre des points de friction spécifiques ou lancer des chantiers stratégiques, Insight accompagne chaque étape de l'expérience client.

Des outils simples et adaptés à tous les niveaux

Avec Goodays Insight , les données sont transformées en informations directement exploitables, présentées de manière intuitive. Les rapports et suggestions d'actions sont conçus pour être compréhensibles et utilisables par tous, qu'il s'agisse de dirigeants ou de collaborateurs en magasin.

Nicolas Hammer, CEO et co-fondateur de Goodays, déclare : "Les programmes de CX se sont souvent limités à mesurer le NPS. Avec Insight, nous entrons dans une nouvelle ère où chaque retour client peut être le point de départ d'une amélioration concrète. Nous donnons aux entreprises les moyens d'agir immédiatement et efficacement sur ce qui compte pour leurs clients."

Thibaut Carlier, CPO et co-fondateur, ajoute : "La force d'Insight réside dans sa simplicité et son efficacité. En intégrant l'IA générative, nous avons créé un outil accessible à tous, capable de transformer des milliers de retours clients en décisions stratégiques et opérationnelles. C'est un véritable atout pour toutes les organisations, du siège au terrain."

À propos de Goodays

Goodays (anciennement Critizr) est la solution d'expérience client la plus complète, intégrant l'IA générative pour transformer les retours clients en actions concrètes. Fondée en 2012, Goodays accompagne les entreprises à exceller dans l'expérience client en mettant les interactions humaines au cœur de leurs stratégies.

Notre solution est utilisée dans 25 pays par plus de 150 grandes entreprises européennes, notamment E.Leclerc, Domino's, Crédit Agricole, Leroy Merlin et Jules. Chaque jour, plus de 70 000 professionnels utilisent nos outils pour offrir une meilleure expérience client et constater l'impact immédiat de leurs actions.

