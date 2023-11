GoStudent mise sur l'apprentissage immersif et lance des cours en réalité virtuelle

LYON, France, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Alors que seulement 10% des jeunes en France déclarent avoir déjà utilisé la VR à l'école*, la plateforme de soutien scolaire GoStudent prend une longueur d'avance en proposant des cours en réalité virtuelle facilement accessibles depuis la maison.

GoStudent VR - casque fille

Quelques semaines après la publication du guide pratique de l'association France Immersive Learning destiné à aider les acteurs de l'éducation à démocratiser la réalité virtuelle, GoStudent annonce le lancement en France de GoStudent VR, une plateforme immersive d'apprentissage des langues.

Lancée en Juin dernier dans la région DACH, GoStudent VR permet aux élèves d'apprendre l'anglais ou l'espagnol dans un monde virtuel guidé par un professeur natif. En réponse à l'intérêt grandissant de la nouvelle génération - 80% des jeunes en France se disent intéressés d'apprendre dans un monde virtuel - GoStudent VR offre une expérience d'apprentissage immersive, complémentaire aux cours magistraux.

Ce lancement fait suite à une récente étude menée par GoStudent sur l'Éducation du Futur auprès de 1 000 jeunes en France qui révèle que :

- 74% des jeunes en France pensent que la technologie facilite l'apprentissage

- 70% d'entre eux estiment que la technologie stimule la créativité

- 7 jeunes sur 10 pensent qu'apprendre dans un monde virtuel est plus amusant

- Plus de la moitié (58%) estiment qu'apprendre dans un monde virtuel serait plus efficace

Alexander Nick, directeur du Future Labs chez GoStudent ajoute : "Avec GoStudent VR, les élèves sont représentés par un avatar qu'ils peuvent personnaliser pour se sentir à l'aise. Parmi les élèves ayant effectué au moins 10 cours, 65% déclarent être moins nerveux à l'idée de parler une langue étrangère dans la réalité virtuelle et 60% ont moins peur à l'idée de faire des erreurs."

Des cuisines d'un restaurant à une scène de stand-up, les élèves peuvent accéder à plus de 40 décors virtuels à l'aide de leur casque ou directement sur ordinateur. GoStudent VR a été créée en collaboration avec Immerse, une plateforme de formation en VR déjà primée, et soutenue par Meta via un don de casques Meta Quest 2. Cette nouvelle offre dans le paysage éducatif français vise à rendre la réalité virtuelle plus accessible aux particuliers.

*Étude GoStudent sur l'éducation du futur publiée en Mars 2023, menée auprès de 1 000 jeunes âgés de 10 à 16 ans en France.

Contact:

Lucie Poncet - PR & Comms Manager

GoStudent

[email protected]

