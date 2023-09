Voici à quoi ressemblera la rentrée scolaire en 2050 selon GoStudent

Alors que parents, élèves et professeurs se lancent dans la rentrée des classes, un nouveau livre blanc révèle que l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existera plus en 2050 et que de nouvelles technologies modifieront notre façon d'apprendre.

LYON, France, 4 Septembre 2023 /PRNewswire/ -- Neurotechnologie intégrée au matériel scolaire pour détecter le niveau d'épuisement des élèves, tests génétiques pour aider les élèves dans leur orientation ou encore environnements virtuels immersifs pour remplacer la salle de classe, ne sont que quelques exemples de ce à quoi ressemblera l'éducation d'ici 2050.

La plateforme de soutien scolaire en ligne GoStudent publie ce matin un nouveau livre blanc intitulé "L'éducation en 2050 : la fin de l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui", réalisé en collaboration avec Tracey Follows, citée parmi les 50 femmes futurologues dans le monde dans Forbes.

Ce livre blanc intervient alors que l'étude sur l'éducation du futur de GoStudent révèle que seulement 22% des jeunes âgés de 14 à 16 ans en France pensent qu'ils apprennent tout ce dont ils ont besoin à l'école pour préparer leur avenir. Un chiffre qui souligne un besoin de transformation dans une période où les nouvelles technologies s'intègrent aussi de plus en plus vite dans notre société.

Des tests ADN pour déterminer les cursus

D'ici 2050, l'IA aidera les professeurs à orienter le choix des matières et le rythme d'apprentissage des élèves, tandis que la génétique, combinée à des tests psychométriques, contribuera à identifier les aptitudes potentielles de chacun pour certains savoir-faire, métiers ou compétences.

La psychologue Delphine Py explique : "En matière de génétique, il est essentiel de rester vigilant. L'appétence pour une matière découle de multiples facteurs, tels que l'environnement psychosocial, les expériences, les centres d'intérêt et d'études des parents, ainsi que la motivation. D'où l'intérêt des tests psychométriques qui servent à évaluer les aptitudes fondamentales pour compléter les suggestions proposées par l'IA".

Les programmes scolaires étant de plus en plus personnalisés, les élèves seront ainsi regroupés en fonction de leurs compétences et non de leur âge. La langue ne sera pas non plus un obstacle à l'apprentissage, car la traduction en temps réel grâce à l'IA permettra à des élèves de partout dans le monde de partager le même cours.

La réalité (devient) virtuelle

En 2050, les cours seront à la fois synchrones et asynchrones, dispensés dans un monde totalement immersif. Les élèves apprendront l'astronomie à bord d'un vaisseau spatial, la paléontologie sur une île aux dinosaures et découvriront la vie marine sous l'eau, rendant ainsi la salle de classe physique obsolète.

Grâce à l'IA, les élèves pourront recevoir directement des cours de scientifiques et d'historiens célèbres du passé sous la forme de personnages numériques. Les élèves du monde entier, quel que soit leur milieu socio-économique, pourront ainsi avoir accès à des installations de pointe, telles que des laboratoires scientifiques pour apprendre.

Des stylos en moins, des IA en plus

Le calendrier scolaire va également changer. Les examens annuels deviendront obsolètes et seront remplacés par des évaluations continues effectuées par l'IA, afin de suivre les progrès des élèves en temps réel et d'adapter automatiquement les plans d'apprentissage.

En France, près de la moitié des jeunes (48%) âgés de 14 à 16 ans estiment que l'apprentissage sera amélioré par l'IA d'ici 2050. "Obtenir des remarques sur les stratégies d'apprentissage encourage les élèves à réfléchir sur leur propre processus de pensée et leur efficacité." ajoute la psychologue.

Les entreprises spécialisées dans les interfaces neuronales directes (qui relient cerveau et ordinateur) mettront au point des technologies qui aideront à apprendre à partir du cerveau de chaque apprenant. Des casques, écouteurs ou lunettes seront dotés d'une neurotechnologie intégrée capable de surveiller la santé mentale des élèves et de gérer les distractions, améliorer la concentration ou optimiser les performances.

"En donnant un retour concret sur les fonctions cognitives, l'IA permet à l'élève de mieux diriger son énergie et ses efforts, rendant ainsi l'apprentissage plus efficace et réduisant les risques d'épuisement. Elle pourrait également détecter et alerter précocement sur les premiers signes de mal-être mental." observe Delphine Py.

En 2050, l'écosystème éducatif existera au-delà des portes de l'école et fonctionnera comme un service axé sur le mode de vie auquel on pourra s'abonner tout au long de sa vie pour se constituer un portefeuille numérique de compétences (plutôt qu'un CV). L'école ne sera plus confinée à la salle de classe, ni même à un lieu, le concept devenant un verbe plutôt qu'un nom, une action plutôt qu'une destination.

Au cours des 30 prochaines années, tous les emplois deviendront, d'une manière ou d'une autre, des emplois technologiques. Bien que le code, l'analyse des données, la cybersécurité et la programmation soient déjà en plein essor, ils constitueront la base du programme scolaire. La plupart des apprenants auront des connaissances de base dans toutes ces matières, à l'instar des mathématiques et des sciences dans les programmes actuels.

Les connaissances nécessaires seront de plus en plus accessibles via l'IA plutôt que retenues et apprises. Par conséquent, d'autres compétences seront mises au premier plan, telles que la collaboration, l'esprit critique et la créativité. La collaboration pourrait bien être la plus grande compétence requise dans un avenir qui inclut le copilotage, la communication, l'interaction et le travail aux côtés de machines et de l'IA. "La disponibilité de l'information grâce à l'IA permet de développer et de valoriser davantage les compétences humaines." conclut la psychologue.

Selon le cofondateur et CEO de GoStudent, Felix Ohswald : "L'éducation se trouve à un point d'inflexion. Avec l'essor de la technologie, et de l'IA en particulier, l'espace éducatif est appelé à changer de manière significative, en combinant l'accessibilité et la personnalisation. Pour continuer à façonner activement le futur de l'apprentissage pour les jeunes, nous devons prendre en compte ce que l'avenir nous réserve."

GoStudent est l'un des principaux fournisseurs de soutien scolaire dans le monde et accompagne plus de 11 millions de familles chaque mois.

