GotPhoto acquiert l'application Entagged with Name List

NEW YORK, 14 août 2024 /PRNewswire/ -- GotPhoto Inc, la principale solution de flux de travail et de commerce électronique de bout en bout pour les photographes, a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'Entagged, développée par Foolography GmbH, et de sa fonction révolutionnaire de liste de noms. Cette acquisition stratégique rationalisera le processus de marquage pour la photographie en volume et permettra aux photographes d'enregistrer et de gérer plus facilement et efficacement les grandes prises de vue directement via la plateforme GotPhoto.

Entagged with Name List App

Entagged est une solution Bluetooth® de lecture de codes-barres et de marquage d'images permettant de faire correspondre automatiquement des images à des sujets. Elle s'intègre de manière transparente à GotPhoto et permet aux photographes de gérer et d'organiser efficacement leurs shootings et d'automatiser leur flux de travail. La fonction de liste de noms de l'application Entagged intègre les codes dans les métadonnées d'une simple pression du doigt sur le nom du sujet, ce qui évite d'imprimer ou de scanner les codes QR et les codes-barres pendant les prises de vue. Les photographes peuvent importer les données des élèves directement dans l'application et rechercher facilement les noms et modifier les données en un clin d'œil, ce qui rend les journées de la photo plus fluides et organisées que jamais.

« La fusion avec GotPhoto est une étape importante pour nous afin d'élargir la portée de notre Entagged. Nous avons déjà de nombreuses années de collaboration et d'intégration réussies à notre actif et nous avons toujours recommandé GotPhoto à nos clients comme plateforme idéale de bout en bout. Cette acquisition nous semble très naturelle et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve ! », a déclaré Oliver Perialis, fondateur de Foolography.

« Avec cette acquisition, GotPhoto continue de construire sur notre mission de rendre la vie des photographes plus simple et plus efficace », a déclaré Benedikt Greifenhofer, PDG de GotPhoto. « L'intégration d'Entagged et de Name List élargit nos capacités à offrir un niveau de confort et de fonctionnalité inégalé aux photographes qui gèrent des prises de vue à haut volume. Nous sommes maintenant également en mesure d'investir davantage dans des solutions pour les photographes le jour de la prise de vue en ajoutant cette étape du processus à notre ceinture d'outils" ».

GotPhoto croit en la promotion d'un écosystème dans lequel les photographes peuvent réussir. Son équipe dévouée, répartie dans cinq pays, travaille sans relâche pour soutenir des milliers de photographes à travers le monde et les aider à atteindre leurs objectifs et à développer leur activité.

À propos de GotPhoto

GotPhoto est le leader du marché de la fourniture de solutions logicielles pour la photographie à grande échelle. Notre plateforme innovante permet aux photographes de gagner du temps et d'augmenter leurs revenus en automatisant les tâches fastidieuses et en offrant aux clients une expérience d'achat en ligne transparente. Avec des fonctionnalités telles que le transfert automatique de la TVA, des galeries sécurisées et un support client complet, GotPhoto garantit que les photographes peuvent se concentrer sur ce qu'ils font le mieux : capturer des souvenirs.

Informations de contact :

Pour plus d'informations ou de demandes de renseignements, veuillez contacter :

Laura Heath

Email : [email protected]

Célébrez avec nous cette étape passionnante et découvrez comment GotPhoto, Entagged et Name List peuvent transformer votre flux de travail photographique. Visitez gotphoto.co.uk pour plus de détails.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1830811/Logo_2__3_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2481256/Entagged.jpg