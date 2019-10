Grands Prix Top/Com Consumer 2019 : Makheia remporte 4 prix pour MMA, Nature & Découvertes et Grévin

PARIS, 14 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Les jurys des Grands Prix Top/Com Consumer ont dévoilé le palmarès de l'édition 2019.

Makheia, remporte quatre nouveaux prix :

Un premier Top Com d'Argent pour la stratégie Social Media de MMA, doublé du prix spécial de la data

MMA souhaite accompagner ses publics de la maison à l'entreprise et développer la notoriété de la marque sur toutes ses plateformes réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin).

Un dispositif en 3 temps a été déployé : identification des publics (via écoute et cartographie des conversations sur les réseaux sociaux et anlayse data), une stratégie de contenus SEO friendly, une animation des communautés (209 000 abonnés), de l'achat d'espace et enfin une stratégie de marketing d'influence.

Des résultats au rendez-vous car MMA est N°1 des assureurs associé aux thématiques TPE PME – Entrepreneuriat.

Un second Top Com d'Argent pour le site e-commerce de Nature & Découvertes

Signée par nos équipes Big Youth, l'objectif de cette refonte est de proposer une vitrine digitale à la hauteur de l'expérience plurisensorielle proposée en boutiques, de mieux refléter la richesse de l'offre et de mettre en avant les engagements sociétaux de Nature & Découvertes.

Le design a été pensé pour donner corps à la promesse de la marque : « Offrir le meilleur du monde pour un monde meilleur ». On trouve également un moteur d'inspiration pour faciliter la recherche du cadeau idéal. La création fait la part belle aux couleurs, matières et textures, afin de renforcer la dimension chaleureuse et presque physique lors de la visite du site.

A découvrir sur https://www.natureetdecouvertes.com/

Et un Top Com d'Or pour la campagne d'affichage Grévin

L'objectif : assurer le lancement et la pérennisation du nouveau Grévin, qui a ré-ouvert ses portes après 1 mois de travaux, pour offrir à ses visiteurs une expérience entièrement renouvelée. L'ambition est grande : le Grévin ré-inventé plonge le visiteur dans une expérience immersive aux côtés de ses personnages préférés, l'emmène de rencontres insolites en défis inédits, de souvenirs historiques en rires magiques. D'un musée à voir (des personnages), il devient ainsi un véritable musée à vivre (des expériences).

Un territoire riche et pérenne qui se décline à travers plus de 15 visuels au total et l'ensemble des outils d'aide à la vente. La saga a été dévoilée au fur et à mesure, tout au long de l'année, à chaque vacances scolaires.

