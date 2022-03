Grayshift annonce la création d'un bureau en France et continue d'investir dans la croissance européenne

« La France est une région très importante pour nous, a déclaré David Miles, cofondateur et PDG de Grayshift. Sous la direction de Paul, nous continuons à accroître notre présence en Europe et nous nous engageons à aider nos clients européens chargés de l'application de la loi à mieux servir et protéger leurs communautés. »

« Grayshift poursuit ses efforts d'innovation pour les clients des forces de l'ordre du monde entier, et notre récent investissement dans des ressources européennes nous permet d'écouter et de répondre aux besoins uniques de la région, a ajouté M. Baxter. Je suis fier de pouvoir diriger une équipe aussi talentueuse et soucieuse de sa clientèle dans le cadre de nos activités visant à développer l'entreprise et à soutenir nos clients. »

GrayKey est aujourd'hui utilisé par des milliers d'organismes d'application de la loi et d'enquête du gouvernement dans 30 pays à travers le monde, notamment en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Espagne et en Italie.

Plus de 12 % des employés de Grayshift sont d'anciens agents des forces de l'ordre. L'année dernière, Grayshift a quadruplé son équipe européenne. L'équipe actuelle cumule plus de 60 ans d'expérience directe dans le domaine de l'application de la loi et plus de 45 ans d'expérience dans le soutien aux équipes de criminalistique numérique.

En plus de cette expansion de l'équipe, Grayshift a établi un réseau de partenaires stratégiques et agréés dans toute la région européenne, dont Magnet Forensics.

À propos de Grayshift

Grayshift est un fournisseur de premier plan dans la criminalistique numérique des dispositifs mobiles, spécialisé dans l'accès et l'extraction légaux. Les solutions Grayshift sont conçues spécialement pour aider les organismes d'application de la loi et d'enquête du gouvernement à résoudre rapidement les enquêtes critiques et à assurer la sécurité publique. La technologie GrayKey innovante de l'entreprise offre un accès le jour même, un contrôle complet et une extraction complète de données à partir des appareils mobiles. Conçu et assemblé aux États-Unis, GrayKey est approuvé par plus de 1 000 agences dans 30 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.grayshift.com .

