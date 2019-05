GreenOak et Apeiron pénètrent le marché allemand de la logistique en acquérant un portefeuille de 340 000 mètres carrés

LONDRES, 23 mai 2019 /PRNewswire/ --

GreenOak et Apeiron acquièrent trois bâtiments dédiés à la logistique en Allemagne, loués à des professionnels de premier plan de l'automobile et du commerce électronique, dans le cadre d'une Joint-Venture formée avec des investisseurs coréens

Cela illustre l'implication continue de GreenOak dans le secteur de la logistique en Europe et l'engagement d'Apeiron à l'égard de l'immobilier allemand

À ce jour, GreenOak a acquis 2,8 millions de mètres carrés d'actifs logistiques en France , Allemagne, Espagne, Italie, Belgique et aux Pays-Bas

GreenOak Real Estate annonce, en partenariat avec Apeiron, l'acquisition d'un portefeuille d'actifs logistiques en Allemagne, d'une superficie de 340 000 mètres carrés, qui s'inscrit dans sa stratégie d'acquisition d'actifs dans les principaux centres logistiques européens. L'investissement a été réalisé dans le cadre d'une Joint-Venture formée avec Hana Financial Investment et Tiger Alternative Investors.

Ce portefeuille se compose de trois larges entrepôts d'une superficie moyenne de plus de 110 000 m² chacun, situés dans des zones logistiques et industrielles réputées, près de Munich, Karlsruhe et Dortmund. Les actifs sont entièrement loués à long terme à des entreprises allemandes de renom, y compris le groupe BMW. Ils apportent un soutien essentiel à la production à flux tendu et à la distribution nationale et mondiale.

Cet investissement marque l'entrée de GreenOak sur le marché allemand et étoffe un programme d'investissement axé sur le secteur européen de la logistique, en vertu duquel ont été acquis près de 2,8 millions de m² d'actifs au cours des cinq dernières années. La plate-forme se compose essentiellement d'installations modernes et de grande ampleur, louées à une liste diversifiée de locataires. Ces sites sont localisés au sein de carrefours logistiques clés, ainsi qu'au sein de capitales et grandes villes européennes, telles que Paris, Munich, Madrid, Milan, Bruxelles et Venlo.

Au début de l'année 2019, GreenOak a fait son entrée sur le marché belge en acquérant deux bâtiments consacrés à la logistique, d'une superficie totale de près de 100 000 m², par le biais de transactions distinctes. Les actifs, entièrement loués à des locataires, dont Carrefour, sont situés dans des zones logistiques réputées près de Bruxelles et de la frontière néerlandaise. GreenOak a aussi acquis récemment 14 actifs logistiques en France, en Espagne et aux Pays-Bas, qui représentent près de 340 000 m².

Cet investissement fait suite aux investissements antérieurs d'Apeiron dans la logistique en Allemagne et s'ajoute aux opérations effectuées par l'entreprise en Allemagne, où elle a réalisé des transactions pour un montant de près de 900 millions € au cours des douze derniers mois.

John Carrafiell, cofondateur de GreenOak, a commenté à ce sujet : « Jouissant d'une situation centrale en Europe, d'une économie solide, d'un taux de vacance faible et connaissant des contraintes d'approvisionnement importantes, le marché allemand de la logistique est bien placé pour maintenir ses bons résultats. De grandes installations logistiques modernes et bien situées représentent un actif immobilier essentiel dans l'économie actuelle. L'Europe continentale étant à la traîne par rapport aux États-Unis et au Royaume-Uni à l'heure de proposer ce type d'installations, les principaux fondamentaux qui stimulent la demande des occupants sont solides. La présence nettement marquée de GreenOak dans les plus grandes économies d'Europe continentale fait de notre plate-forme un très bon investisseur et un grand promoteur dans ce secteur ».

Vojkan Brankovic, fondateur d'Apeiron a commenté pour sa part : « Nous vivons une époque formidable pour l'immobilier allemand, mais surtout pour le secteur de la logistique dans ce pays. L'évolution des habitudes de consommation propulse la croissance exceptionnelle de ce sous-secteur de l'immobilier et offre d'excellentes opportunités d'investissement aux personnes en quête de flux de trésorerie stables à long terme. Nous sommes particulièrement heureux de nous associer à GreenOak dans le cadre de cette transaction et nous avons hâte de travailler avec eux au nom de nos nouveaux locataires ».

À propos de GreenOak

GreenOak Real Estate est une société d'investissement et de prêt indépendante, détenue par des partenaires, spécialisée dans l'immobilier, qui vise à créer de la valeur à long terme pour ses clients et ses investisseurs.

Depuis 2011, GreenOak a levé 10 milliards $ en fonds propres disponibles auprès d'investisseurs institutionnels pour des investissements et des prêts immobiliers en Europe, aux États-Unis et en Asie. La société a également acquis plus de 14 milliards $ d'actifs, dont près de 11 milliards $ d'actifs bruts actuellement sous gestion.

GreenOak dispose de bureaux à Londres, au Luxembourg, à Paris, Madrid, Milan, New York, Los Angeles, Tokyo, Séoul et Mumbai, où plus de 100 professionnels travaillent dans des équipes dédiées, où ils mettent à profit leurs connaissances locales, leur expérience et leurs réseaux étendus sur chaque marché.

À propos d'Apeiron

Apeiron est une société indépendante d'investissement immobilier et de gestion d'actifs, qui saisit des opportunités immobilières en Europe, en s'attachant particulièrement au marché immobilier britannique et allemand, à travers ses bureaux situés à Londres, Munich et au Luxembourg. Ses placements immobiliers sont détenus de concert avec des partenaires financiers, qui sont principalement des fonds de retraite importants, des fonds souverains et des institutions financières.

