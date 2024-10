GROUPE ANNIE FAMOSE : LA FERME SAINT-AMOUR OUVRE LA SAISON D'HIVER AVEC DEUX NOUVELLES ADRESSES À CRANS-MONTANA ET GSTAAD, DANS LES ALPES SUISSES

PARIS, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Après Megève et Courchevel, le Groupe Annie Famose, en collaboration avec le chef Éric Frechon, étend sa vision festive de la gastronomie de montagne à deux des plus prestigieuses stations suisses : Crans-Montana et Gstaad.

Crans-Montana, perchée à 1 500 mètres d'altitude au milieu de lacs, de vignes et de forêts, attire des personnalités du monde entier grâce à son style de vie urbain en montagne. Gstaad, célèbre pour son luxe discret et son cadre privilégié, est quant à elle un refuge prisé des célébrités internationales.

The Michelin-starred chef Eric Frechon

La Ferme Saint-Amour se déploie tout naturellement dans ces deux stations parmi les plus convoitées des Alpes suisses. Fidèles à la philosophie passionnée, gourmande et festive "EAT, LOVE & PARTY", ces nouvelles adresses incarnent l'art de vivre en montagne dans toute sa splendeur.

Complice de longue date GROUPE ANNIE FAMOSE, le chef Éric Frechon propose pour ces deux établissements une cuisine d'hiver contemporaine et créative. Son inspiration sans limite a pour seule règle de faire plaisir avec des plats que tout le monde adore. Meilleur Ouvrier de France, il sublime les meilleurs produits avec des clins d'œil aux saveurs locales typiques. Côté mixologie, les chefs sommeliers imaginent des cocktails inédits, dont les incontournables "Hemingway comme jamais" et "Mezcal Daisy".

Cette saison, La Ferme Saint-Amour de Crans-Montana et Gstaad insufflent un vent de nouveauté au cœur de ces stations suisses, offrant à tous ceux en quête d'une ambiance festive une expérience authentique.

À propos du Groupe Annie Famose :

Le Groupe est présidé par Annie Famose, ancienne championne du monde de slalom et double médaillée olympique. Sarah et David Brémond, ses enfants, ont tous les deux pris la direction générale du Groupe. Présent dans deux secteurs d'activité, la location de matériel de ski à travers les enseignes Skiset (Skiset, Skimium et Go Sport Montagne), ainsi que l'hospitalité avec plus de 40 établissements emblématiques et contemporains, ambassadeurs de l'hospitalité française, le Groupe Annie Famose est aujourd'hui implanté à Saint-Tropez, Biarritz, Megève, Courchevel, Avoriaz, Crans-Montana, Gstaad et Saint-Barthélemy.

Infos pratiques :

Adresses :

Ouverture le 12 décembre 2024

La Ferme Saint-Amour Crans-Montana

Rue du Prado, 4

3963 Crans-Montana

[email protected]

Téléphone : +41 27 588 02 89

Ouverture le 19 décembre 2024

La Ferme Saint-Amour Gstaad

Gsteigstrasse, 173

3783 Gstaad

[email protected]

Téléphone : +41 33 748 79 79

[email protected]

