ANNIE FAMOSE GROUP: LA FERME SAINT-AMOUR ERÖFFNET DIE WINTERSAISON MIT ZWEI NEUEN STANDORTEN IN CRANS-MONTANA UND GSTAAD, IN DEN SCHWEIZER ALPEN

PARIS, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Nach Megève und Courchevel weitet die Gruppe Annie Famose in Zusammenarbeit mit dem Chefkoch Éric Frechon ihre festliche Vision der Berggastronomie auf zwei der renommiertesten Ferienorte der Schweiz aus: Crans-Montana und Gstaad.

Crans-Montana liegt auf einer Höhe von 1.500 Metern inmitten von Seen, Weinbergen und Wäldern und zieht dank seines urbanen Lebensstils in den Bergen Prominente aus aller Welt an. Gstaad, berühmt für seinen diskreten Luxus und seine privilegierte Lage, ist ein Zufluchtsort für internationale Berühmtheiten.

The Michelin-starred chef Eric Frechon

La Ferme Saint-Amour ist eine natürliche Ergänzung zu zwei der begehrtesten Ferienorte in den Schweizer Alpen. Getreu der leidenschaftlichen, kulinarischen und festlichen Philosophie von „EAT, LOVE & PARTY" verkörpern diese neuen Adressen die Kunst des Lebens in den Bergen in all ihrer Pracht.

Als langjähriger Partner von GROUPE ANNIE FAMOSE bietet Küchenchef Éric Frechon in beiden Häusern eine moderne, kreative Winterküche. Seine grenzenlose Inspiration kennt nur eine Regel: mit Gerichten zu verwöhnen, die alle lieben. Als „Meilleur Ouvrier de France" veredelt er die besten Produkte mit einer Anspielung auf die typischen Aromen der Region. Fernab von Konventionen und Déjà-vu-Gerichten lädt jede Kreation dazu ein, die Freude an der kulinarischen Überraschung neu zu entdecken. Unsere Chefsommeliers kreieren neue Cocktails, darunter den unverzichtbaren „Hemingway comme jamais" und den „Mezcal Daisy"-Cocktail.

La Ferme Saint-Amour in Crans-Montana und Gstaad bringen in dieser Saison frischen Wind in das Herz dieser Schweizer Ferienorte und bieten ein authentisches Erlebnis für alle, die eine festliche Atmosphäre suchen.

Über die Gruppe Annie Famose:

Den Vorsitz der Gruppe führt Annie Famose, ehemalige Slalomweltmeisterin und zweifache Olympiamedaillengewinnerin. Sarah und David Brémond, ihre Kinder, haben beide die Geschäftsführung der Gruppe übernommen. Die Annie Famose Gruppe ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Verleih von Skiausrüstungen durch die Marken Skiset (Skiset, Skimium und Go Sport Montagne) und Gastfreundschaft mit über 40 emblematischen, modernen Einrichtungen, die Botschafter der französischen Gastfreundschaft sind. Heute ist die Gruppe in Saint-Tropez, Biarritz, Megève, Courchevel, Avoriaz, Crans-Montana, Gstaad und Saint-Barthélemy vertreten.

Praktische Informationen:

Anschriften:

Eröffnung 12. Dezember 2024

La Ferme Saint-Amour Crans-Montana

Rue du Prado, 4

3963 Crans-Montana

[email protected]

Telefon: +41 27 588 02 89

Eröffnung 19. Dezember 2024

La Ferme Saint-Amour Gstaad

Gsteigstrasse, 173

3783 Gstaad

[email protected]

Telefon: +41 33 748 79 79

Kontakt: [email protected]

