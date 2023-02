Guangming présente les ressources intl. de la mode

Shenzhen, Chine, 12 février 2023 /PRNewswire/ -- Pour promouvoir l'expansion du commerce international dans l'industrie de la mode, Cai Ying, chef du Parti du district de Guangming, a mené une délégation de la région de la Grande Baie (GBA) en Europe, qui, début février, entama un voyage de promotion commerciale de 10 jours pour le district.

Cai et la délégation sont arrivés à l'aéroport de Paris en France dans la matinée du 7 février. Ils se sont ensuite précipités vers l'événement de la Fashion Week de Paris où ils ont eu une communication très approfondie avec l'organisateur. Les pourparlers ont conduit à de nouveaux échanges et à une coopération entre la Semaine internationale de la culture de l'habillement intime de Chine et les événements de la semaine de la mode de Paris, facilitant ainsi la mondialisation d'un plus grand nombre d'entreprises de vêtements de Shenzhen.

Plus tard, ils se sont déplacés à l'ambassade de Chine en France et ont eu une grande discussion avec le ministre Shen Xiang en France sur l'échange de coopération économique et commerciale entre la région de la Grande Baie et la France, notamment en ce qui concerne les perspectives de coopération dans l'industrie de la mode entre Shenzhen et France.

Au cours des jours suivants, Cai a rendu visite à Carlin International, l'une des quatre principales maisons d'édition de mode au monde, et à Chantelle, une célèbre marque de lingerie française.

Un dirigeant de Carlin International a effectué une présentation sur le développement des tendances de la mode internationale. Carlin International, le district de Guangming et l'Association des sous-vêtements de Shenzhen ont signé un accord de coopération stratégique tripartite, selon lequel Carlin International publiera les tendances et fournira des conseils créatifs à l'industrie des sous-vêtements de Shenzhen, afin d'améliorer la compétitivité internationale des marques de sous-vêtements de Shenzhen.

Chantelle souhaite s'étendre au marché intérieur chinois et participera aux événements de la Semaine internationale de la culture de l'habillement intime en Chine le 19 avril. À cette occasion, la compagnie organisera pour ses représentants des affaires asiatiques une coopération avec les principales entreprises de sous-vêtements de Shenzhen.

Cai a également rencontré Rene Celestin, l'un des meilleurs directeurs de défilés de mode internationaux, fondateur de la Fashion Week de New York et directeur créatif de Victoria's Secret. La délégation a discuté avec Clestin de la possibilité d'introduire un défilé de mode international dans le district de Guangming et l'a invité à fournir des conseils pour les événements de la Semaine internationale de la culture de l'habillement intime en Chine.

Avant son voyage en Europe, Cai a rendu visite à Hung Yau Lit, fondateur de Regina Miracle International Holdings Ltd. à Hong Kong, pour encourager la marque internationale de sous-vêtements Victoria's Secret à créer un centre de R&D ou un centre dans la région de la Grande Baie à Guangming. Il a aussi discuté du processus de collaboration avec Regina Miracle pour établir une base de diffusion en direct pour le commerce électronique dans le district de Guangming.

SOURCE Shenzhen Daily