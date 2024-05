Située à Meydan, au cœur de Dubai, la nouvelle communauté résidentielle est conçue et aménagée par la maison de design Tonino Lamborghini en Italie.

DUBAI, UAE, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- Gulf Land Property Developers a récemment annoncé sa collaboration avec le groupe Tonino Lamborghini pour développer une communauté résidentielle haut de gamme au cœur de Dubai. Ce projet distinctif portera la prestigieuse marque Tonino Lamborghini, synonyme de qualité et de sophistication italiennes dans le monde entier. La communauté comprendra environ 750 000 pieds carrés de surface brute de plancher, dont 2 bâtiments de 6 étages et 2 bâtiments de 12 étages.

Gulf Land Property Developers annonce de nouvelles résidences de luxe à Dubai en partenariat avec le groupe Tonino Lamborghini (PRNewsfoto/Gulf Land Property)

La nouvelle communauté résidentielle apporte une nouvelle perspective au style de vie à Dubai et vise à tirer parti de l'héritage de 40 ans de Tonino Lamborghini en matière de design et de l'expertise renommée de Gulf Land Property Developers, actuellement engagé dans la création de projets de vie de luxe uniques - Paradise Hills et Serenity Lakes.

"Au fil des ans, nous sommes devenus une pierre angulaire de l'immobilier de luxe à Dubai, reconnus pour notre expertise diversifiée et notre engagement en faveur d'une conception et d'une construction innovantes, créant des maisons au style de vie unique", a déclaré M. Shaher Mousli, président de Gulf Land Property Developers.

M. Bilal Hamadi, directeur général de Gulf Land Property Developers, a ajouté: "Le fait que Tonino Lamborghini nous fournisse l'orientation et la mise en œuvre de la conception nous permet d'offrir un nouveau niveau de luxe, de philosophie de conception et de qualité de production qui ne peut être atteint qu'avec une puissance créative telle que la marque Tonino Lamborghini".

"Nous connaissons une croissance exponentielle et, avec ce projet, nous faisons passer la société à un niveau supérieur de réussite", a déclaré M. Rami Shamma, vice-président des ventes et du marketing chez Gulf Land Property Developers.

M. Tonino Lamborghini, fondateur et président de Tonino Lamborghini S.p.A., a déclaré: "Nous sommes ravis qu'un promoteur établi tel que Gulf Land Property Developer ait repris la marque pour créer une nouvelle résidence emblématique à Dubai. Nous avons trouvé la bonne alchimie et les bons liens avec l'équipe de Gulf Land Property Developers, ce qui, pour nous, était essentiel pour assurer le succès du projet, ainsi qu'un haut degré d'expertise et de professionnalisme."

