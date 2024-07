H2oVortex : Une solution innovante de gestion de l'eau révolutionne la durabilité des centres de données

AMSTERDAM et LUXEMBOURG, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La Dutch Data Center Association (DDA) et H2oVortex sont fiers de présenter leur dernier livre blanc, https://www.dutchdatacenters.nl/nieuws/dda-en-pathema-publiceren-whitepaper-watergebruik-in-datacenters/ , qui met en lumière les avancées révolutionnaires en matière d'utilisation durable de l'eau dans les centres de données. Alors que l'infrastructure numérique mondiale continue de s'étendre, les centres de données jouent un rôle de plus en plus crucial, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour alimenter notre société numérique. Cependant, la nature énergivore des systèmes de refroidissement pose des défis environnementaux importants, notamment en ce qui concerne la consommation d'eau et d'énergie.

L'équilibre entre l'eau et l'énergie :

Les centres de données utilisent traditionnellement de grandes quantités d'eau pour le refroidissement, ce qui peut réduire considérablement leur consommation d'énergie globale. Toutefois, cette dépendance à l'égard de l'eau, en particulier pendant les mois chauds de l'été, nécessite une transition vers des pratiques plus durables .

La solution de refroidissement circulaire de H2oVortex :

Le livre blanc présente une approche révolutionnaire de H2oVortex, qui réduit l'empreinte hydrique des centres de données jusqu'à 40 % et la consommation d'eau jusqu'à 95 %. Cette solution utilise un traitement circulaire et sans produits chimiques de l'eau de refroidissement en trois étapes clés : pré-filtration, traitement, récupération et réutilisation .

Sources d'eau alternatives :

Pour améliorer encore la durabilité, les centres de données sont encouragés à utiliser des sources d'eau non potable telles que l'eau de surface, l'eau de pluie et les eaux usées. Des techniques telles que les médias filtrants activés (AFM - Activated Filter Media) et la préfiltration membranaire (MPF - Membrane Prefiltration) garantissent la viabilité de ces sources à des fins de refroidissement, ce qui réduit considérablement la dépendance à l'égard de l'eau potable .

Impact sur l'industrie et perspectives d'avenir :

L'industrie néerlandaise des centres de données, déjà reconnue pour son efficacité, est prête à prendre la tête des normes mondiales grâce à ces innovations. En intégrant ces pratiques durables, les centres de données peuvent atténuer le stress hydrique et contribuer positivement aux écosystèmes locaux .

« L'engagement précoce des parties prenantes, l'adaptation des systèmes utilisés dans d'autres industries et la garantie d'un contrôle et d'une maintenance continus sont essentiels pour maintenir des opérations efficaces en matière d'utilisation de l'eau. Ces efforts combinés peuvent aider les centres de données non seulement à éviter de contribuer au stress hydrique, mais aussi à faire partie de la solution », déclare Stijn Grove, directeur général de l'association néerlandaise des centres de données.

Mark Boeren, directeur technique de H2ovortex, a ajouté : « Notre technologie permet non seulement de conserver l'eau, mais aussi d'améliorer l'efficacité opérationnelle, ce qui prouve que la responsabilité environnementale et le succès commercial peuvent aller de pair ».

À propos de DDA : La Dutch Data Center Association représente les principaux centres de données des Pays-Bas et encourage l'innovation et la durabilité dans le secteur de l'infrastructure numérique.

À propos de H2oVortex : H2oVortex se spécialise dans les solutions avancées de traitement de l'eau, en mettant l'accent sur des pratiques durables et sans produits chimiques pour soutenir diverses industries, y compris les centres de données.