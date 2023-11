Hainan Airlines reprend la liaison Chongqing-Paris

De Chongqing, la ville montagneuse, à Paris, la ville de l'amour

CHONGQING, Chine, 23 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines a organisé une conférence de presse à l'hôtel Yuzhou de Chongqing dans l'après-midi du 22 novembre pour annoncer la reprise du service de vol direct entre Chongqing et Paris. Le vol inaugural devrait partir de l'aéroport international Jiangbei de Chongqing à 2 h 30, heure de Pékin, le 28 novembre, et atterrir à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris à 7 h 20, heure de Paris, le même jour. Le rétablissement de ces vols marque la première liaison rétablie entre les régions centrales et occidentales de la Chine et Paris, ce qui renforce le réseau européen de Hainan Airlines au départ de Chongqing, qui comprend déjà des liaisons directes vers Rome et Madrid.

La liaison Chongqing-Paris sera assurée par un luxueux avion gros porteur Boeing 787. Les vols aller-retour partiront de Chongqing tous les mardis. Les billets pour cette liaison peuvent être achetés via l'application mobile officielle de Hainan Airlines, les comptes officiels WeChat et les mini-programmes WeChat, ainsi qu'en appelant la ligne directe du service clientèle au 95339, ou en se rendant dans une billetterie de Hainan Airlines ou dans une agence de voyage agréée. De plus, Hainan Airlines propose diverses options de produits pour répondre aux besoins variés des voyageurs, y compris la sélection de sièges Premium, les bagages prépayés, le surclassement de cabine et les billets d'affaires.

Chongqing, la plus jeune municipalité chinoise directement rattachée au gouvernement central, est non seulement une métropole internationale, mais aussi un centre de transport vital pour l'eau, la terre et l'air dans les régions du centre et de l'ouest de la Chine. Sa situation stratégique, à la jonction de la route de la soie et des ceintures économiques du fleuve Yangtze, renforce le rôle de la ville en tant que corridor commercial international clé. La reprise de la liaison Chongqing-Paris permettra à Hainan Airlines d'étendre son vaste réseau européen au départ de Chongqing, qui comprend déjà des liaisons directes avec Rome et Madrid. La compagnie aérienne maintient également un vaste réseau intérieur au départ de Chongqing, offrant des vols vers les principales villes telles que Pékin, Guangzhou, Haikou, Sanya et Shenzhen. Ce solide réseau intérieur, avec environ 28 vols sur 16 itinéraires, facilite les correspondances avec les vols internationaux via Chongqing.

À ce jour, Hainan Airlines a lancé ou repris plus de 30 liaisons internationales et régionales aller-retour au départ de 10 villes, dont Pékin, Chongqing, Changsha, Dalian, Guangzhou, Haikou, Shenzhen, Shanghai, Taiyuan et Xi'an. La compagnie aérienne prévoit d'accélérer encore la reprise des services existants et le lancement de nouveaux services internationaux et régionaux, afin de répondre à la demande croissante de transport de passagers à destination et en provenance de la Chine.

Annexe 1 : Horaires de la liaison Chongqing-Paris de Hainan Airlines (toutes les heures indiquées sont des heures locales) :

Numéro de vol Modèle d'avion Fréquence Ville de départ Heure de départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée HU717 Boeing 787 Tous les mardis Chongqing 2 h 30 7 h 20 Paris HU718 Boeing 787 Tous les mardis Paris 11 h 30 5 h00 + 1 jour Chongqing

Remarque : Les informations de vol peuvent être modifiées sans préavis.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2283646/PIC1__Hainan_Airlines_held_a_press_event_on_November_22_to_announce_the_resumption_of_direct_flight.jpg