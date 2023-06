Hainan Airlines récompensée aux 2023 SKYTRAX World Airline Awards, recevant notamment le prix de la meilleure compagnie aérienne chinoise

PARIS, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- Les World Airline Awards 2023, les Oscars de l'industrie aéronautique, se sont tenus à Paris le 20 juin 2023. Hainan Airlines, un leader mondial dans le secteur de l'aviation, a reçu de nombreux prix prestigieux de la part de SKYTRAX, la meilleure organisation mondiale de services aéroportuaires et aériens, notamment le prix de la meilleure compagnie aérienne chinoise, le prix du meilleur personnel aérien chinois, des meilleurs services offerts en classe affaires, et ainsi de suite. En outre, Hainan Airlines se place également en troisième position du classement des meilleurs services de restauration à bord en classe affaires et en cinquième position du classement du meilleur personnel de cabine au monde et des compagnies aériennes les plus propres au monde. Dans 5 autres catégories mondiales et asiatiques, Hainan Airlines fait également partie du top 10. Les World Airline Awards, totalement indépendants et impartiaux, ont été lancés en 1999 pour fournir une étude de satisfaction client véritablement mondiale. Les voyageurs du monde entier votent dans la plus grande enquête sur la satisfaction des passagers aériens pour déterminer les lauréats.

2023 SKYTRAX World Airline Awards ceremony

« Félicitations à Hainan Airlines pour ses succès exceptionnels aux World Airline Awards de cette année. Cette reconnaissance témoigne de la qualité de service exceptionnelle de cette compagnie aérienne reconnue et appréciée par les passagers du monde entier, a déclaré le président de SKYTRAX, Edward Plaisted. La compagnie aérienne est un leader mondial dans le domaine des services aériens, et nous sommes impatients de voir ses efforts novateurs pour améliorer la qualité du service et offrir une expérience de transport aérien inégalée aux passagers du monde entier. »

« Nous sommes honorés d'avoir reçu les multiples prix aux SKYTRAX World Airline Awards et nous apprécions profondément la reconnaissance de nos passagers dans le monde, a déclaré le président de Hainan Airlines, Ding Yongzheng. Hainan Airlines, sous la direction de son actionnaire majoritaire, Liaoning Fangda Group, a entrepris un parcours de transformation, améliorant continuellement la qualité de ses services et ses normes pour établir un prestige de marque international incarné par la beauté orientale. Avec un dévouement inébranlable pour offrir une expérience de voyage chaleureuse et confortable, Hainan Airlines invite les voyageurs des quatre coins du monde à découvrir l'attrait captivant de la culture orientale. »

Grâce à son engagement à long terme à offrir des expériences de voyage exceptionnelles, Hainan Airlines a adopté une approche novatrice en élargissant ses services Dream Series et Hai Series. Un exemple notable est l'introduction de l'uniforme Rosy Clouds pour son personnel au sol à l'aéroport international de Pékin-Capitale et à l'aéroport international de Haikou Meilan en avril. Cet uniforme, inspiré par l'intégration des traditions culturelles orientales, améliore l'expérience globale des passagers. La société a également entrepris une refonte complète de la marque en intégrant des éléments visuels tels que la Dream Feather, enrichissant l'expérience de service pour les passagers à travers divers points de contact visuels.

Pour renforcer la compétitivité de son portefeuille, Hainan Airlines a récemment lancé Premium Express, qui vise à optimiser l'expérience de voyage des passagers. Le programme offre des heures de départ plus pratiques, des services en vol et au sol améliorés et des avantages de voyage intégrés. De plus, la compagnie aérienne a lancé Flying Express, un nouveau forfait de billets spécialement conçu pour les voyageurs d'affaires. Le forfait offre trois avantages de valeur et une meilleure flexibilité des options de voyage, répondant aux besoins uniques de ce segment de passagers.

En outre, Hainan Airlines a amélioré ses services en vol en introduisant un accès Internet en cabine sur 28 Boeing 787-9, permettant aux passagers de bénéficier d'une connectivité Internet sans fil tout au long de leur vol. La compagnie aérienne a établi un partenariat avec le restaurant étoilé au Michelin, Huaiyang Fu, garantissant aux passagers un voyage culinaire exceptionnel à bord. Cette collaboration offre une expérience gastronomique de haut niveau comparable à celle des restaurants renommés du monde entier, améliorant ainsi l'expérience culinaire en vol pour les passagers.

Hainan Airlines continue de respecter les principes fondamentaux de l'industrie chinoise de l'aviation civile, qui mettent l'accent sur la fourniture de services aériens authentiques. La compagnie aérienne demeure déterminée à offrir une expérience de voyage sûre, pratique et confortable qui reflète la qualité de service attendue d'une compagnie aérienne cinq étoiles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2107171/2023_SKYTRAX_World_Airline_Awards_ceremony.jpg

SOURCE Hainan Airlines