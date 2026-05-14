Hankook se prépare au défi de précision du Monaco E-Prix 2026 en double-header

Les manches 9 et 10 de la Saison 12 de l'ABB FIA Formula E World Championship se dérouleront sur le Circuit de Monaco les 16 et 17 mai

Le trac é de 3,337 km combine d é nivel é s, virages serr é s et sections rapides, imposant une gestion pr é cise du pneumatique et une stabilit é thermique constante

Le Hankook iON Race a été conçu pour offrir une adhérence stable et un comportement prévisible sur l'un des circuits les plus exigeants du calendrier

MONACO, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (Hankook), fournisseur exclusif de pneumatiques de l'ABB FIA Formula E World Championship, retrouvera Monaco à l'occasion des manches 9 et 10 de la Saison 12. Le Monaco E-Prix conservera son format en double-header les 16 et 17 mai sur le Circuit de Monaco.

Formula E S11 Round 6 & 7 Monaco E-Prix Race Photo

Long de 3,337 km et composé de 19 virages, le tracé monégasque combine forts dénivelés, sections rapides et portions à basse vitesse, avec très peu de marge d'erreur. De Sainte-Dévote à Beau Rivage, jusqu'à l'épingle du Grand Hôtel puis au tunnel, le circuit impose une maîtrise constante du pneumatique sur un tour en évolution permanente. Les variations de charge et de vitesse sollicitent fortement le pneu sur l'ensemble du tracé, rendant la constance de performance essentielle.

L'organisation de deux courses sur deux journées consécutives souligne l'importance de la répétabilité. Les équipes devront maintenir des performances constantes entre les qualifications et la course, tout en s'adaptant à l'évolution de l'adhérence et aux conditions de piste.

Pour Hankook, Monaco représente avant tout un défi de précision et de constance. Le iON Race a été développé pour offrir une adhérence stable, une montée en température prévisible et un comportement thermique maîtrisé, permettant aux aux équipes de gérer plus efficacement l'énergie et la performance sur l'un des circuits les plus exigeants de la saison.

« Monaco représente un défi unique où la précision et la constance sont essentielles dès le premier tour », explique Manfred Sandbichler, Senior Director de Hankook Motorsport. « Avec une marge d'erreur extrêmement réduite, le pneumatique doit rester prévisible dans des conditions très variées. Le iON Race a été conçu pour offrir cette constance et permettre aux équipes de gérer efficacement leurs performances aussi bien en qualifications qu'en course. »

Récemment, Hankook a utilisé ses activations au Fan Village pour montrer comment les technologies issues de compétition se traduisent dans la mobilité électrique du quotidien. Les démonstrations des pneus iON équipant les derniers modèles derniers de constructeurs comme Nissan au Miami E-Prix et la DS N°7 de DS Automobiles au Berlin E-Prix — soulignent le rôle de Hankook dans le transfert des innovations issues du sport automobile vers la route.

Le week-end débutera avec les Essais Libres 1 le samedi 16 mai à 07h30 (CEST), avant la manche 9, disputée le même jour à 15h05 (CEST), puis la manche 10, programmée à la même heure le dimanche 17 mai.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2980075/Photo1__Formula_E_S11_Round_6___7_Monaco_E_Prix_Race_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2866236/Hankooktire_CI_Logo.jpg