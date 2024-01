Hankyu Umeda Main Store, le magasin phare de Hankyu Hanshin Department Stores à Osaka, accueille le plus grand salon du chocolat de la Saint-Valentin au Japon en 2024

OSAKA, Japon, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ --

- L'enthousiasme du Japon pour les célébrations de la Saint-Valentin est le plus important au monde -

Hankyu Hanshin Department Stores, Inc., basée à Osaka, a commencé sa vente à grande échelle de chocolats de la Saint-Valentin dans son magasin phare, Hankyu Umeda Main Store. Le Japon connaît une forte augmentation de la consommation de chocolat au moment des ventes du mois de la Saint-Valentin, et on dit qu'environ 20 % du total annuel est consommé pendant cette saison.

Hankyu Umeda Main Store à Osaka, qui dispose de la plus grande surface de vente de produits à base de chocolat au Japon, propose environ 300 marques et 3 000 variétés de chocolats, y compris une sélection spéciale de chocolatiers émergents, des combinaisons de caramel et de chocolat, ainsi qu'une collection de marques mondialement reconnues. Les ventes de chocolat sont en cours dans les cinq principaux sites du magasin, y compris la vitrine du premier étage, ainsi que dans les boutiques satellites de chaque étage consacré à la mode. Hankyu Umeda organise le salon du chocolat de la Saint-Valentin 2024, qui s'étend sur l'ensemble du bâtiment et propose différentes nuances de chocolats, visant un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de yens. Les ventes de chocolat se poursuivront jusqu'au 14 février (mercredi).

Photo 1 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107971/202401155294/_prw_PI1fl_rtWt39MX.png

Photo 2 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107971/202401155294/_prw_PI2fl_gBzNfppl.jpg

Photo 3 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107971/202401155294/_prw_PI3fl_OFcrsr43.jpg

Toutes les photos : https://kyodonewsprwire.jp/release/202401155294?p=images

YouTube : https://youtu.be/Ou22TgQCUJk

Hankyu Umeda Main Store : https://website.hankyu-dept.co.jp/fl/english/honten/

Aperçu du salon du chocolat de la Saint-Valentin 2024 de Hankyu

- Période : Du 20 janvier au 14 février

- Lieu : Hankyu Umeda Main Store

- Adresse : 8-7 Kakuda-cho, Kita-ku, Osaka 530-8350, Japan (à 2 minutes à pied de la station JR Osaka)