HASEGAWA Corporation a commencé à vendre de nouveaux produits de soins pour la peau à base de soie depuis le 21 août, et s'apprête à les présenter lors du salon MAISON&OBJET PARIS du 7 au 11 septembre 2023

ICHINOMIYA, Japon, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- HASEGAWA Corporation, une entreprise japonaise spécialisée dans la production et la fourniture de fils et de produits tricotés en fibres naturelles, avec une expérience de plus de 50 ans, présentera pour la première fois cinq produits de soins de la peau fabriqués à partir de fils de soie lors du salon international de la décoration d'intérieur MAISON&OBJET PARIS, qui se tiendra du 7 au 11 septembre 2023. Dans le but d'explorer de nouvelles possibilités au-delà de l'industrie vestimentaire, l'entreprise a entrepris un nouveau défi en utilisant la soie. Elle s'est associée à des fabricants de « brosses Kumano » et de « tissus Banshu-ori », qui relèvent tous deux de l'artisanat traditionnel japonais pour donner naissance à la nouvelle marque « LULL », lancée et mise en vente sur les marchés internationaux depuis le 21 août. Ces produits sont actuellement disponibles à l'achat sur le site Internet de LULL ( https://lull-silk.com/en ).

Images : https://kyodonewsprwire.jp/release/202308248429?p=images

L'idée fondamentale derrière LULL est d'offrir aux utilisateurs un moment de tranquillité et de relaxation grâce à la sensation de la soie sur leur peau. La soie se prête parfaitement aux produits de soin de la peau en raison de sa teneur en acides aminés hydratants, similaires à ceux naturellement présents dans la peau. Grâce à la soie, LULL permet à ses clients de profiter d'un temps de qualité pour prendre soin d'eux-mêmes. Actuellement, cinq produits sont disponibles dans la gamme.

Brosse en soie pour le soin du corps

Gants en soie pour le soin des mains

Chaussettes en soie pour le soin des pieds

Serviette gaufrée en soie

Savon à froid

Pour la description des produits LULL, rendez-vous sur le site :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202308248429-O1-7BQ1kn9b.pdf

À propos de MAISON&OBJET PARIS

MAISON&OBJET PARIS est l'un des plus grands salons de décoration d'intérieur au monde. De nombreuses marques et visiteurs y viennent du monde entier. Retrouvez ci-dessous les détails concernant le stand de HASEGAWA Corporation.

Durée : 9 h 30 à 19 h (jusqu'à 18 h le dernier jour), du 7 au 11 septembre 2023

Lieu : Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte

Emplacement du stand : LINGE DE MAISON

Numéro de stand : Hall 5A-E87

À propos de HASEGAWA Corporation, rendez-vous sur le site Internet de l'entreprise :

https://www.hsgwc.co.jp/en/

