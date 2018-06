Havas Group lance le plus grand réseau de marketing à la performance : Edge Performance Network

Steve Netzley, CEO d'Edge Performance Network, déclare : « Nous nous réjouissons du lancement de ce réseau international extrêmement dynamique. Les forces rassemblées au sein d'Edge Performance Network donneront accès à nos clients aux meilleures ressources existantes en matière de marketing à la performance, leur apportant un avantage compétitif à l'échelle locale et globale. Ce niveau de synchronisation internationale est sans précédent dans le milieu du marketing à la performance et nous sommes très enthousiastes d'apporter cette valeur ajoutée à nos clients. Les marques doivent faire preuve de toujours plus d'agilité, de flexibilité et de responsabilité et c'est pour cette raison que de plus en plus de secteurs commencent à prendre conscience de l'impact du marketing à la performance. »

Yannick Bollore, CEO Havas Group, ajoute : "Depuis sa création en 1992, l'engagement d'Havas Edge envers ses clients de faire plus avec moins a permis de maximiser les revenus des marques accompagnées. C'était donc pour nous logique de développer davantage cette offre performante en Amérique du Nord et dans certains marchés Européens tels que Paris, où nous lançons aujourd'hui l'agence All Response Media. Maintenant on pourra faire bénéficier plus de clients de cette expertise, levier de croissance. Je souhaite à Steve et à ses équipes le succès qu'ils méritent. »

À propos d'Havas Group

Havas est l'un des plus grands groupes de communication au monde. Fondé à Paris en 1835, le Groupe compte aujourd'hui 20 000 collaborateurs dans plus de 100 pays et dispose de trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers de la communication. Depuis fin 2017 il est totalement intégré à Vivendi. La mission de Havas Group est de mettre en relation les marques et les consommateurs via la créativité, l'expertise média et l'innovation. Pour mieux anticiper et répondre aux besoins des clients, Havas a opté pour une organisation « client centric » et un modèle totalement intégré incarné par les 52 Havas Villages à travers le monde, où les équipes créatives et médias travaillent en synergie.

De plus amples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site web de la société www.havasgroup.com

#MakingBrandsMeaningful

A propos d'Havas Edge:

Havas Edge œuvre à accompagner nos clients dans la construction de leurs activités et de leurs marques, dans cet ordre précis. Avec plus de 30 années d'expérience à la croisée du digital et des domaines de la diffusion de contenus et des médias, Edge s'est imposé comme un leader s'agissant de tirer parti de l'analyse prédictive et de l'analyse de données exclusives pour aider les clients à maximiser leurs revenus. Notre équipe de création et de production expérimentée, nos stratèges médias et nos analystes de données travaillent ensemble pour développer et exécuter des campagnes de marketing à la performance hautement rentables en utilisant les modèles d'attribution les plus avancés de l'industrie. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.havasedge.com

A propos d'All Response Media:

All Response Media a vu le jour en 1995 et fait partie intégrante du réseau Havas Worldwide. Classée parmi les meilleures agences au Royaume-Uni, nous sommes le premier acteur en matière d'acquisition de clients au Royaume-Uni, comptabilisant plus de £200m de billings. Avec à notre tête le conseil d'administration le plus haut placé de toutes les agences de performance du Royaume-Uni, nous collaborons avec des partenaires technologiques et créatifs pour fournir des solutions efficaces à des clients de toutes tailles et opérant dans tous les secteurs du marché. Pour plus d'informations, visitez : http://www.allresponsemedia.com/

