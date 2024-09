HAVIT dévoile ses dernières innovations à l'IFA Berlin 2024, à l'avant-garde de l'avenir des technologies

BERLIN, 2 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de technologie grand public HAVIT s'apprête à dévoiler ses dernières réalisations technologiques à l'IFA Berlin 2024, du 6 au 10 septembre. Les participants peuvent retrouver HAVIT sur le stand H12-211 pour explorer une gamme de produits avancés, y compris les derniers écouteurs de la marque équipés d'une technologie audio spatiale et de suivi de la tête, ainsi que divers autres produits électroniques grand public intelligents.

Une technologie de pointe pour des expériences d'écoute supérieures

HAVIT Unveils Latest Innovations at IFA Berlin 2024

Grâce à un investissement continu dans la recherche et le développement, HAVIT a constamment fourni des produits intelligents innovants au cours des dernières années. Lors du salon IFA de Berlin de cette année, HAVIT présentera plusieurs produits révolutionnaires, dont les très attendus écouteurs à pince ouverts OPENBUDS 02A et les écouteurs de jeu H2002U PRO USB 7.1. Les deux produits sont équipés de technologies de pointe en matière d'audio spatial et de suivi de la tête, permettant de simuler des sources sonores multidirectionnelles qui s'adaptent aux mouvements de la tête de l'utilisateur en temps réel. Cette combinaison crée une expérience d'écoute immersive inégalée. Conçus selon la philosophie HAVIT d'une esthétique intelligente, ces produits répondent à un large éventail de scénarios d'utilisation. Que ce soit pour écouter de la musique, regarder des films, jouer à des jeux ou découvrir d'autres expériences audio, les modèles OPENBUDS 02A et H2002U PRO offrent à l'auditeur une expérience audio immersive.

HAVIT : Une marque mondiale de technologie grand public appréciée par plus de 100 millions d'utilisateurs

HAVIT, une marque mondiale et bien connue dans le domaine de la technologie grand public, se concentre sur quatre domaines d'innovation fondamentaux : les appareils audio, le matériel de jeu, les accessoires mobiles et les appareils électroniques pour la vie intelligente. Reconnue pour son design innovant et ses performances exceptionnelles, HAVIT a été largement plébiscitée dans le monde entier. Les activités de l'entreprise s'étendent à plus de 100 pays et régions, en partenariat avec plus de 40 chaînes de magasins clés et avec plus de 150 distributeurs mondiaux. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde, HAVIT s'est solidement établie comme un leader sur le marché international.

Alors que la marque continue d'évoluer, elle fournit constamment des produits de haute qualité qui respectent les normes internationales. L'approche du design distinctive de HAVIT a été récompensée par 61 prix de design, soulignant son extraordinaire innovation et son excellence esthétique, et consolidant sa position de précurseur dans l'industrie des technologies grand public.

HAVIT invite les clients à visiter son stand à l'IFA Berlin 2024 pour découvrir ses nouveaux produits de première main et discuter de collaborations potentielles. L'entreprise se réjouit d'entamer des conversations fructueuses et d'explorer les possibilités de coopération. Pour plus d'informations, consultez le site www.havitsmart.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2491353/HAVIT_Unveils_Latest_Innovations_IFA_Berlin_2024.jpg