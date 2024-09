HCLSoftware a finalisé l'acquisition de Zeenea, fournisseur de logiciels de gestion des métadonnées

L'acquisition permettra à Actian, une division de HCLSoftware, d'offrir à ses clients un écosystème de données complet

MOUNTAIN VIEW, Californie, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- HCLSoftware, la division logicielle de HCLTech, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait finalisé l'acquisition de Zeenea, un innovateur en matière de catalogues de données et de solutions de gouvernance des données, basé à Paris, en France. L'acquisition de Zeenea permet à Actian, une division de HCLSoftware, d'offrir une solution unifiée d'intelligence et de gouvernance des données à travers laquelle les clients puissent découvrir, gouverner et maximiser la valeur de leurs données de manière transparente. Cette acquisition permet également à Actian d'étoffer sa présence, ses équipes et son portefeuille de clients en Europe..

« Pour devenir'Data Centric', les organisations de toutes tailles ont besoin d'une gouvernance des données afin de garantir l'utilisation la plus efficace et la plus efficiente possible des données de qualité tout au long de leur cycle de vie », a déclaré Marc Potter, PDG d'Actian. « Avec Zeenea dans notre portefeuille, Actian offre à ses clients un écosystème de données complet - faisant d'Actian un interlocuteur et un fournisseur unique pour tout ce qui concerne les données. Ensemble, nous aiderons nos clients à faire avancer leurs initiatives d'IA générative (GenAI) et d'analyse, en renforçant la confiance dans la préparation des données et en améliorant la disponibilité des données. »

Selon ISG Research, 85 % des entreprises estiment qu'il est essentiel d'investir dans la technologie d'IA (intelligence artificielle) générative au cours des 24 prochains mois. La gouvernance et la qualité des données contribuent ensemble à garantir que les données qui alimentent les solutions GenAI sont exactes, complètes, adaptées à l'objectif visé et utilisées conformément aux politiques de gouvernance.

Zeenea est reconnue pour sa Plateforme de découverte de données basée sur le cloud, avec une connectivité universelle, qui prend en charge les applications de gestion des métadonnées depuis la recherche et l'exploration jusqu'au catalogue de données, au lignage, à la gouvernance, à la conformité et à la place de marché des données d'entreprise. En s'appuyant sur un graphe de connaissances adaptatif, Zeenea permet aux organisations de démocratiser l'accès aux données et de générer une vue à 360 degrés de leurs actifs, y compris des relations entre eux.

Actian facilite l'accès aux données. Nous proposons une solution de données complète qui simplifie la façon dont les gens se connectent, gèrent, gouvernent et analysent les données. Nous transformons les entreprises, en permettant à nos clients de prendre des décisions sûres, intelligentes et fondées sur des données qui accélèrent la croissance de leur organisation. Notre plateforme de données s'intègre de manière transparente, fonctionne de manière fiable et offre des performances de pointe à un coût abordable. Actian est une division de HCLSoftware.

HCLSoftware est la division logicielle de HCLTech, qui dessert plus de 7 000 organisations dans 130 pays, dans cinq domaines clés : Données et analyses ; Applications commerciales et industrielles (y compris Commerce, Automatisation MarTech) ; Opérations intelligentes ; Expérience totale ; et Cybersécurité.

