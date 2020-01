Heap et Product School annoncent un partenariat pour introduire l'analytique dans le domaine de la gestion de produit

Les composantes de ce partenariat comprennent un « Analytics Bar » (bar de l'analytique) qui se tiendra au ProductCon de Product School, la plus grande conférence de gestion de produit dans le monde, avec des événements prévus à San Francisco, New York, Los Angeles, Seattle et Londres. Parrainé et pourvu en personnel par Heap, l'Analytics Bar sera une source d'informations neutre en matière de plateforme concernant l'analytique de produit. Les deux entreprises vont publier en janvier un rapport complet sur l'avenir de la gestion de produit et continueront de collaborer concernant la formation visant à aider les chefs de produit à extraire plus de valeur de leurs outils d'analyse.

« Heap fournit une solution d'analytique de produit de classe mondiale et nous partageons la même passion consistant à repousser les limites du leadership éclairé afin de construire de meilleurs produits », a déclaré Carlos González de Villaumbrosia, PDG de Product School.

« Chez Heap, nous croyons que l'avenir d'un produit réside dans l'analytique axée sur les données », a déclaré Matin Movasette, PDG de Heap. « Nous sommes ravis de nous associer à Product School pour aider plus de chefs de produit à connaître la réussite dans leur travail et pour exposer davantage de chefs de produit à la puissance de l'analytique. »

À propos de Heap

Heap a pour mission d'alimenter les décisions d'affaires avec la vérité. Nous donnons des moyens aux équipes de produit pour qu'elles se concentrent sur ce qui importe, créer les meilleurs produits, plutôt que de lutter avec leur plateforme d'analytique. Heap collecte et organise automatiquement les données comportementales des clients, ce qui permet aux chefs de produit d'améliorer leurs produits avec une agilité maximale. Plus de 6 000 entreprises utilisent Heap pour augmenter l'impact de leur société en offrant de meilleures expériences et de meilleurs produits. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://heap.io

À propos de Product School

Product School est le leader mondial dans la formation en gestion de produit, avec plus de 10 000 anciens élèves, 20 campus dans le monde entier et un campus en ligne. Ses certificats sont les plus reconnus dans l'industrie de la gestion de produit. Tous les instructeurs de Product School sont des chefs de produit de haut niveau travaillant pour d'importantes sociétés de technologie comme Google, Facebook, Airbnb, PayPal, LinkedIn et Netflix. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.productschool.com.

