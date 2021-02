Heikki Laine est le nouveau directeur du marketing de NNG

L'équipe de NNG élargit ses connaissances professionnelles dans plusieurs domaines avec la nomination de Heikki Laine : il a une expérience antérieure en tant qu'ingénieur talentueux, stratège technologique et avocat de droit des brevets. Il représente des perspectives et des connaissances qui aideront à identifier et à développer des produits de qualité pour créer de la valeur pour les clients et les partenaires de NNG.

Avec plus de 15 ans d'expérience en matière de produits et de stratégie dans des startups et des entreprises du Fortune 100, Laine a démontré son expertise dans la conduite de l'innovation et de la transformation numérique. Avant de rejoindre NNG, il a développé un logiciel de simulation pour les véhicules à conduite autonome en tant que vice-président du produit et du marketing chez Cognata. Avant cela, il a travaillé sur le portefeuille aérospatial d'Honeywell et a passé plus de 10 ans chez HARMAN, où il a géré la stratégie des produits automobiles.

« Je suis ravi de rejoindre NNG et son équipe de direction à un moment aussi passionnant de son évolution. Je me réjouis de travailler avec une équipe aussi remarquable et d'accélérer la croissance de l'entreprise, alors que nous continuons à définir l'avenir des logiciels automobiles », a déclaré Heikki Laine à propos de sa nomination.

NNG, une société mondiale de logiciels automobiles, s'efforce d'offrir à tous la meilleure expérience possible en voiture. La société propose des solutions d'une valeur exceptionnelle pour la navigation connectée, la cybersécurité et l'expérience utilisateur.

Connue pour son logiciel iGO Navigation, ses solutions sont principalement utilisées dans des produits de marque blanche pour les grandes entreprises automobiles. La navigation NNG est installée sur plus de 60 millions d'appareils dans le monde entier, avec 38 marques de voitures, et ce chiffre ne cesse d'augmenter.

Représenté sur tous les continents, NNG compte parmi ses bureaux : Les États-Unis, le Brésil, la Suisse, la Hongrie, Israël, la Chine, l'Afrique du Sud, le Japon, la Russie et l'Asie du Sud-Est garantissent des solutions hautement localisées et l'agrégation du meilleur contenu disponible sur chaque marché.

