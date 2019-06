Hemoglobin Oxygen Therapeutics LLC annonce plusieurs présentations utilisant Hemopure® dans des foies de donneurs précédemment rejetés à des fins de greffe.

L'étude représente la toute première application clinique d'Hemopure à l'échelle mondiale pour la perfusion à chaud par machine ex-situ de foies de donneurs humains

Les 11 patients sont encore en vie, 6 à 20 mois après l'opération

Les présentations orales ont été réalisées lors de deux conférences prestigieuses ; les résultats ont été soumis à une revue internationale à comité de lecture composé de pairs

SOUDERTON, Pennsylvanie et GRONINGEN, Pays-Bas, 4 juin 2019 /PRNewswire/ -- Hemoglobin Oxygen Therapeutics LLC (HbO2 Therapeutics), un leader mondial en matière de solutions de transport d'oxygène, a annoncé que deux résumés relatifs au programme de développement clinique en transplantation du foie d'Hemopure, ont récemment été présentés lors de séances orales, respectivement à l'International Liver Transplantation Society et à l'European Surgical Association, en mai 2019.

« Les résultats préliminaires démontrent que la technologie de perfusion par machine utilisant Hemopure, une solution synthétique de transport d'oxygène novatrice, augmente en toute sécurité le nombre de foies transplantables et permet d'éviter l'utilisation de produits sanguins humains », a déclaré le chercheur principal, le professeur Robert J. Porte, chef du service de chirurgie hépatobiliaire et pancréatique et de transplantation hépatique au Centre médical universitaire de Groningen, aux Pays-Bas. « Nous sommes encouragés par les données de suivi concernant la survie qui ont dépassé le protocole de l'étude et qui montrent que les 11 patients sont toujours en vie, le plus longtemps étant à 20 mois après l'intervention », a poursuivi le Professeur Porte.

Il s'agit de la première étude au monde où des foies de donneurs jugés inappropriés à la transplantation ont été reconditionnés et testés dans une machine à perfusion, en utilisant Hemopure. Les seize foies de donneurs sous-optimaux qui avaient été initialement rejetés par tous les centres de transplantation aux Pays-Bas ont subi une perfusion par machine au principal hôpital des greffes hépatiques, le Centre médical universitaire de Groningen (UMCG). Après le reconditionnement et la viabilité, 11 des 16 foies de donneurs (69 pour cent) ont été considérés transplantables. Ces foies ont ensuite été transplantés avec succès, ce qui a permis d'obtenir un taux de survie de 100 pour cent pour les greffons et patients.

« Une observation clé de cette étude est que la perfusion par machine combinée à Hemopure a le potentiel d'augmenter de façon significative le nombre de foies de donneurs à haut risque ayant initialement été refusés », a déclaré Zafiris Zafirelis, le PDG de HbO2 Therapeutics. « Nous sommes en cours de développement d'un ensemble substantiel de preuves cliniques et concrètes pour l'utilisation d'Hemopure en médecine de transplantation et nous nous réjouissons de contribuer à sauver un plus grand nombre de patients pour qui il n'existe pas d'autres options thérapeutiques. »

À propos de Hemoglobin Oxygen Therapeutics LLC

HbO2 Therapeutics est une société du secteur de la biotechnologie de stade clinique qui développe une plateforme technologique exclusive pour des solutions de transport d'oxygène qui augmentent la quantité d'oxygène transportée dans le corps.

Les deux principaux programmes d'HbO2 Therapeutics sont Oxyglobin® HbO2 [hemoglobin glutamer - 200 (bovin)] indiqué à des fins vétérinaires et Hemopure® [hemoglobin lutamer - 250 (bovin)] à usage humain.

Oxyglobin est la seule solution de transport d'oxygène approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour traiter l'anémie canine toutes causes confondues.

Hemopure est approuvé en Afrique du Sud pour le traitement de l'anémie chez les patients adultes chirurgicaux. Aux États-Unis, Hemopure n'est disponible que dans le cadre du programme d'accès élargi de la FDA pour les patients admissibles pour lesquels la transfusion sanguine n'est pas une option, et qui ont épuisé tous les autres traitements. La transfusion sanguine peut ne pas être une option en raison des croyances religieuses, ou parce qu'aucun sang compatible n'est disponible pour un patient ayant besoin d'une transfusion.

Hemopure est également en cours de développement pour d'autres usages, notamment comme solution de perfusion pour d'autres organes avant transplantation, notamment le foie et les reins.

Pour des informations complémentaires, veuillez visiter www.hbo2therapeutics.com.

