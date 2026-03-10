HEMS Nouvelle Génération : Zendure présente ses technologies avancées de stockage solaire au salon Open Energies 2026

DÜSSELDORF, Allemagne, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, le pionnier mondial des systèmes de gestion de l'énergie domestique (HEMS) prêts à brancher, participe à l'édition 2026 du salon Open Energies, qui se tiendra les 10 et 11 mars à Eurexpo Lyon. Événement de référence pour les professionnels des énergies renouvelables, Open Energies est l'occasion pour Zendure de présenter ses dernières innovations de la gamme SolarFlow, conçues pour optimiser l'autoconsommation, améliorer la gestion intelligente de l'énergie domestique et réduire la dépendance au réseau électrique.

Sur son stand 6.2E06 (Galerie 7), Zendure met en avant ses solutions phares et propose des démonstrations de produits pour :

SolarFlow 2400 Pro : Équipé d'un onduleur AC bidirectionnel de 2400 W, avec une capacité de stockage extensible de 2,4 kWh à 16,8 kWh. Il prend en charge l'installation « prêt à brancher » (plug-and-play) et bénéficie d'un indice de protection IP65, ce qui le rend parfaitement adapté aux scénarios de stockage d'énergie solaire sur balcon et pour l'ensemble de la maison.

SolarFlow 2400 AC+ : Un système de stockage couplé en courant alternatif (AC) de 2400 W, spécifiquement conçu pour la modernisation (rétrofit) des systèmes photovoltaïques sur toit existants, permettant une sortie de puissance AC bidirectionnelle et une planification intelligente.

SolarFlow 1600 AC+ : Une batterie couplée en AC de 1600 W avec une capacité de stockage extensible jusqu'à 11,52 kWh. Son installation ne prend que quelques minutes, répondant parfaitement aux besoins de modernisation des foyers européens.

Ces systèmes sont propulsés par HEMS 2.0, la plateforme avancée de gestion de l'énergie de Zendure, qui intègre l'IA ZENKI™, une technologie d'optimisation intelligente. Celle-ci analyse les prévisions météorologiques et les tarifs dynamiques de l'électricité pour ajuster automatiquement les flux d'énergie du foyer. En mode ZENKI, les utilisateurs peuvent réduire leurs factures d'électricité jusqu'à 73 % en maximisant l'autoconsommation et en optimisant les cycles de stockage.

« Chez Zendure, notre ambition va bien au-delà du matériel énergétique. Nous construisons un écosystème véritablement intelligent, capable d'aider les foyers à contrôler de manière autonome leur production, leur stockage et leur consommation. En France, où les enjeux d'indépendance énergétique et de pouvoir d'achat sont particulièrement forts, nous voulons donner aux particuliers les outils pour atteindre une véritable autonomie énergétique grâce à l'intelligence artificielle et à une gestion optimisée de l'énergie », déclare Bryan Liu, PDG de Zendure.

À propos de Zendure

Zendure est le pionnier mondial des systèmes de gestion de l'énergie domestique (HEMS) prêts à brancher. L'entreprise est basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley (États-Unis), de la région de la Grande Baie (Chine), du Japon et de l'Allemagne. La mission de Zendure est de fournir une énergie propre, fiable et abordable aux foyers du monde entier en démocratisant les technologies énergétiques de pointe. Son système révolutionnaire de stockage d'énergie pour balcon, SolarFlow, transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour la vie quotidienne.

