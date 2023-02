Hervé Brunet, leader de l'adtech, rejoint le conseil d'administration de VIOOH

LONDRES, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- VIOOH , la première plateforme premium de vente d'affichage publicitaire numérique en extérieur à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Hervé Brunet à titre de membre de son conseil d'administration.

Hervé Brunet succède à Philip Thomas, qui prend sa retraite du conseil d'administration de VIOOH, où il était administrateur non exécutif depuis trois ans et demi. Philip Thomas travaille pour VIOOH depuis sa création, initialement en tant que directeur général par intérim.

Hervé Brunet est un dirigeant très respecté, reconnu pour son expertise et son expérience dans le domaine des technologies publicitaires en Europe, aux États-Unis et en Asie. Auparavant, il a occupé de nombreux postes internationaux de haute direction et a été le PDG et co-fondateur de stickyADS.tv - une plateforme vidéo SSP et serveur publicitaire qui aidait les éditeurs de vidéos premium à concevoir et à gérer leurs propres plateformes en ligne de vidéos publicitaires numériques. Hervé Brunet a ensuite occupé le poste de directeur général et directeur de la publicité TV et vidéo chez Comcast. Il est aujourd'hui investisseur et partenaire chez 50 Partners et Galion Project.

« Je tiens à remercier Philip pour ses contributions importantes qui ont aidé VIOOH à passer de l'idée et du projet à la création de l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Philip a joué un rôle important en aidant VIOOH à poursuivre son développement et sa croissance sur de nombreux marchés grâce à ses précieux conseils », a déclaré Jean-Christophe Conti, directeur général de VIOOH.

« Hervé a été un choix naturel pour siéger au conseil d'administration de VIOOH et je suis convaincu qu'il fournira des conseils et une supervision exceptionnels à l'équipe de direction de VIOOH. Fort de ses nombreuses années d'expérience dans le secteur de l'adtech, Hervé jouera un rôle déterminant pour soutenir VIOOH alors que nous continuons à harmoniser l'affichage publicitaire numérique en extérieur au sein d'un écosystème programmatique plus large, et il contribuera l'orientation stratégique de la forte croissance continue de VIOOH, » a ajouté Jean-Christophe Conti.

« Je suis ravi d'avoir l'occasion de contribuer à diriger cet excellent conseil d'administration, a déclaré Hervé Brunet, directeur non exécutif de VIOOH. Je suis impatient de mettre à profit mon expérience dans l'industrie, en tant que membre de divers conseils d'administration, pour aider à stimuler la croissance continue de VIOOH et la valeur pour tous les intervenants », a ajouté Hervé Brunet.

À propos de VIOOH

VIOOH est l'une des principales plateformes premium d'affichage publicitaire numérique en extérieur à l'échelle mondiale.

Lancée en 2018 et ayant son siège social à Londres, la plateforme de VIOOH met en relation les acheteurs et les vendeurs sur un marché premium, facilitant l'accès à l'affichage publicitaire en extérieur.

Dirigée par une équipe d'experts en publicité numérique en extérieur et en technologie programmatique, VIOOH est pionnière dans la transformation du secteur de l'affichage publicitaire en extérieur, fidèle à son rôle dans l'amélioration des campagnes numériques omnicanales grâce à l'utilisation de capacités programmatiques et de données. VIOOH mène des activités programmatiques commerciales dans 17 marchés, et d'autres suivront.

Pour plus d'informations sur VIOOH, veuillez consulter www.viooh.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

