Hexaware domine l'étude IT Sourcing 2024 pour le BeLux de Whitelane Research : un triomphe dans l'excellence continue du CSAT

Classé comme performant exceptionnel dans deux catégories : services d'application et satisfaction générale

BRUXELLES, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- Hexaware, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions informatiques, a une nouvelle fois démontré son engagement en faveur de l'excellence en conservant les premières places dans la prestigieuse étude IT Sourcing 2024 pour le BeLux. Menée par Whitelane Research, l'étude évalue divers aspects des fournisseurs de services informatiques dans la région BeLux (Belgique et Luxembourg), et la performance constante d'Hexaware témoigne de son engagement en faveur de la satisfaction des clients et de l'innovation.

Le rapport a classé Hexaware parmi les entreprises les plus performantes dans les catégories services d'application et satisfaction générale. Hexaware se classe en troisième place dans la catégorie satisfaction générale dans la région BeLux, avec un score élevé de 83 %, et en deuxième place dans la catégorie services d'application, démontrant l'engagement de l'entreprise à fournir des services de qualité à ses clients. En outre, elle a été classée troisième dans la catégorie services financiers et quatrième dans la catégorie qualité de la gestion des comptes. Parmi les autres catégories où Hexaware est resté dans le top 10 figurent la qualité de la prestation de services et l'innovation transformatrice.

L'étude IT Sourcing 2024 pour le BeLux représente la plus grande enquête à ce jour. Avec près de 300 participants issus des organisations qui affichent les plus importantes dépenses informatiques dans la région, le rapport de cette année fournit des informations sur les fournisseurs de services informatiques et les fournisseurs de plateformes cloud les plus performants, avec plus de 750 relations d'externalisation informatique uniques et plus de 800 relations d'externalisation cloud évaluées.

Ce succès souligne l'engagement indéfectible d'Hexaware à offrir une valeur et une innovation exceptionnelles à ses clients de la région BeLux. En dépassant systématiquement les attentes et en se concentrant sur les solutions axées sur le client, Hexaware s'est imposé comme un partenaire de confiance pour les organisations à la recherche de services informatiques fiables.

Amrinder Singh, vice-président d'Hexaware et responsable des opérations dans les régions EMEA et APAC, a déclaré : « Ces résultats réaffirment notre engagement à fournir un service inégalé et à stimuler l'innovation dans le secteur informatique. Nous sommes extrêmement fiers des efforts de notre équipe et reconnaissants de la confiance que nos clients nous accordent. »

« Le succès continu d'Hexaware dans l'obtention de positions des meilleures positions dans l'étude IT Sourcing 2024 pour le BeLux est le résultat de son engagement indéfectible en faveur de la satisfaction des clients et de l'innovation. Leur capacité à fournir systématiquement des résultats exceptionnels souligne leur position de leader de confiance dans le secteur des services informatiques », a déclaré Jef Loos, responsable de la recherche pour l'Europe chez Whitelane Research. Le succès continu d'Hexaware dans l'étude IT Sourcing 2024 pour le BeLux met en évidence sa profonde expertise de l'industrie, ses capacités innovantes et son engagement indéfectible en faveur de l'excellence. Alors que les organisations de la région BeLux relèvent des défis numériques complexes, Hexaware reste déterminé à leur offrir des solutions informatiques transformatrices.

Pour en savoir plus sur l'étude européenne de Whitelane : cliquez ici

À propos d'Hexaware

Hexaware est une société mondiale de technologie et de services aux entreprises. Nos 28 300 collaborateurs se réveillent chaque jour avec un objectif unique : créer des sourires grâce à des personnes et des technologies exceptionnelles. Cet objectif prenant de l'ampleur, nous sommes en bonne voie pour réaliser notre vision : devenir le partenaire de transformation numérique le plus apprécié au monde. Nous cherchons également à protéger la planète et à bâtir un avenir meilleur pour nos clients, nos employés, nos partenaires, nos investisseurs et les communautés dans lesquelles nous opérons.

Avec plus de 45 bureaux dans 16 pays, nous donnons aux entreprises du monde entier les moyens de réaliser une transformation numérique à grande échelle et rapidement en nous associant avec elles pour construire, moderniser, exécuter et optimiser leur technologie et leurs processus d'entreprise.

Pour en savoir plus sur Hexaware, rendez-vous sur le site https://www.hexaware.com