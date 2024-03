Hexaware domineert Whitelane Research 2024 BeLux IT Sourcing Study: een triomf in aanhoudend excellente CSAT

Geclassificeerd voor uitzonderlijke prestaties in twee categorieën: Applicatiediensten en algemene tevredenheid

BRUSSEL, 22 maart 2024 /PRNewswire/ -- Hexaware, een toonaangevend wereldwijd leverancier van IT-oplossingen, heeft opnieuw zijn streven naar uitmuntendheid aangetoond door topposities te behouden in de prestigieuze 2024 IT Sourcing Study BeLux. Het onderzoek, uitgevoerd door Whitelane Research, evalueert verschillende aspecten van IT-serviceproviders in de BeLux-regio (België en Luxemburg), en de consistente prestaties van Hexaware zijn een bewijs van zijn toewijding aan klanttevredenheid en innovatie.

Het rapport classificeerde Hexaware als uitzonderlijk voor zijn prestaties op het vlak van Applicatiediensten en Algemene tevredenheid. Hexaware eindigde op de derde plaats wat betreft Algemene tevredenheid in de BeLux-regio met een hoge score van 83% en op de tweede plaats voor Applicatiediensten, wat de toewijding van het bedrijf onderstreept om kwaliteitsdiensten te leveren aan haar klanten. Verder behaalde het de derde plaats in Financiële dienstverlening en de vierde op het vlak van Kwaliteit van accountmanagement. De andere gebieden waar Hexaware in de top 10 bleef, zijn de kwaliteit van de dienstverlening en transformatieve innovatie.

De 2024 BeLux IT Sourcing Study is de grootste enquête tot nu toe. Met bijna 300 deelnemers van de grootste organisaties die investeren in IT binnen de regio, biedt het rapport van dit jaar inzicht in de best presterende IT-dienstverleners en cloudplatformproviders, met een beoordeling van meer dan 750 unieke IT-sourcingrelaties en meer dan 800 cloudplatformrelaties.

Deze prestatie onderstreept Hexaware's niet aflatende toewijding aan het leveren van uitzonderlijke waarde en innovatie aan haar klanten in de BeLux-regio. Door consequent verwachtingen te overtreffen en zich te richten op klantgerichte oplossingen, heeft Hexaware zich bewezen als een betrouwbare partner voor organisaties die op zoek zijn naar betrouwbare IT-diensten.

Amrinder Singh, Corporate Vice President & Head - EMEA & APAC Operations van Hexaware, zei: "Deze resultaten bevestigen ons streven naar het leveren van ongeëvenaarde service en het stimuleren van innovatie in de IT-industrie. We zijn enorm trots op de inspanningen van ons team en dankbaar voor het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen."

"Hexaware's voortdurende succes in het behalen van topposities in de 2024 IT Sourcing Study BeLux is het resultaat van hun niet aflatende inzet voor klanttevredenheid en innovatie. Hun vermogen om consistent uitzonderlijke resultaten te leveren, onderstreept hun positie als betrouwbaar leider in de IT-dienstensector," aldus Jef Loos, Head of Research Europe, Whitelane Research. Hexaware's aanhoudende succes in de 2024 IT Sourcing Study BeLux benadrukt de diepgaande expertise in de sector, de innovatieve mogelijkheden en het niet aflatend streven naar uitmuntendheid. Terwijl organisaties in de BeLux regio complexe digitale uitdagingen aangaan, blijft Hexaware zich inzetten om hen te voorzien van transformatieve IT-oplossingen.

