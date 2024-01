HGS Canada certifiée « Great Place to Work® » pour 2023-2024

CHARLOTTETOWN, Île-du-Prince-Édouard, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Hinduja Global Solutions (HGS) (cotée à la BSE et à la NSE), une société leader innovante dans le domaine de la fourniture de solutions pour l'engagement des consommateurs, l'expérience client numérique (CX) et la gestion des processus d'affaires (BPM), a annoncé aujourd'hui la certification de HGS Canada en tant que « Great Place to Work® ».

« Great Place to Work® » est l'autorité mondiale en matière de culture d'entreprise, d'expérience des employés et de comportements de leadership ayant fait leurs preuves en termes de revenus, de rétention des employés et d'innovation. Cette certification est basée sur les commentaires des employés concernant la culture du lieu de travail à l'aide du score d'indice de confiance « Great Place to Work® ».

« Nos données montrent que, comparativement à leurs pairs, les lieux de travail de qualité bénéficient d'une meilleure satisfaction de la clientèle, d'une réduction du taux de rotation du personnel et d'une amélioration des performances financières. De plus, les environnements de travail où la confiance est fondamentale sont propices à l'innovation, à l'agilité, à la résilience et à l'efficacité », a déclaré Nancy Fonseca, vice-présidente principale de « Great Place to Work® » Canada.

Le « Great Place to Work® » Institute a mené un sondage indépendant auprès des employés de HGS Canada afin d'obtenir leurs commentaires sur la culture de travail de l'entreprise. Ce sondage a permis aux employés de noter et d'évaluer l'entreprise à l'aide d'une évaluation approfondie couvrant des questions concernant la satisfaction au travail, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la culture d'entreprise et plus encore. Pour obtenir la certification, l'entreprise devait obtenir une note positive de 65 % ou plus. Les résultats de HGS Canada ont dépassé ce seuil, ce qui a permis à l'entreprise d'obtenir la certification « Great Place to Work® » pour 2023-2024.

« Le fait d'obtenir la certification officielle de « Great Place to Work® » est une réalisation importante pour HGS Canada en reconnaissance du travail acharné, du dévouement et de l'engagement de chacun de ses employés envers la création d'une culture de travail positive et épanouissante », a indiqué Savita Jones, vice-présidente principale des opérations pour l'Amérique du Nord chez HGS. « Cette certification témoigne de la culture de HGS, qui favorise l'égalité des chances, la diversité et l'apprentissage permanent, et qui permet à nos collaborateurs d'améliorer leur réussite et d'offrir l'excellence à toutes les parties prenantes. »

HGS combine l'automatisation, l'analyse et l'intelligence artificielle avec des talents de haute valeur et une expertise approfondie du domaine pour obtenir des résultats supérieurs dans les domaines de l'expérience client numérique, du traitement back-office, des centres de contact et des solutions d'externalisation des ressources humaines (HRO). Entreprise internationale comptant plus de 21 600 employés répartis dans huit pays, HGS fait la différence auprès de certaines des plus grandes marques mondiales, tous secteurs confondus. Sa mission est d'innover, d'optimiser et de développer les activités de ses clients en trouvant l'équilibre parfait entre la technologie et le personnel. Cette mission est facilitée par la volonté combinée de tous ses collaborateurs de fournir les meilleurs résultats en matière d'expérience client. HGS dispose d'une main-d'œuvre mondiale très motivée et compétente, issue de milieux culturels, ethniques et professionnels divers.

HGS continue d'investir au Canada, tant du point de vue de la main-d'œuvre que du point de vue numérique, étendant sa portée à de nouvelles provinces pour renforcer sa capacité bilingue et permettant à HGS de continuer à croître avec ses clients existants et de répondre aux demandes de capacité de nouveaux clients.

À propos d'Hinduja Global Solutions (HGS) :

Leader mondial de l'optimisation du cycle de vie de l'expérience client, de la transformation numérique, de la gestion des processus métier et de l'écosystème des médias numériques, HGS aide ses clients à devenir plus compétitifs chaque jour. Le cœur de métier de HGS, la BPM, combine l'automatisation, l'analyse et l'intelligence artificielle avec une expertise approfondie dans les domaines de l'expérience client numérique, du traitement du back-office, des centres de contact et des solutions HRO. La société de médias numériques de HGS, NXTDIGITAL (www.nxtdigital.co.in), est la première société indienne de plateformes de diffusion numériques intégrées offrant des services par satellite, câble numérique et haut débit à plus de 5 millions de clients dans 1 500 villes et villages.

Appartenant au conglomérat Hinduja Group, qui pèse plusieurs milliards de dollars, HGS adopte une approche « globalement locale ». HGS emploie 21 685 personnes dans 34 centres de distribution répartis dans huit pays, et fait la différence pour certaines des plus grandes marques mondiales dans tous les secteurs. Pour l'exercice clos le 31 mars 2022, HGS a réalisé un chiffre d'affaires de 57 959 millions (779 millions de dollars).

Rendez-vous sur https://hgs.cx/ pour découvrir comment HGS transforme l'expérience client et crée des entreprises pour l'avenir.

À propos de « Great Place to Work® »

« Great Place to Work® » est l'autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail. Depuis 1992, ils ont interrogé plus de 100 millions d'employés dans le monde entier et ont utilisé ces connaissances approfondies pour définir ce qui fait un excellent lieu de travail : la confiance. Leur plateforme d'enquête auprès des employés fournit aux dirigeants les informations, les rapports en temps réel et les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions stratégiques en matière de ressources humaines. L'Institut est au service d'entreprises, d'organismes à but non lucratif et d'agences gouvernementales dans plus de 60 pays et mène des recherches pionnières sur les caractéristiques des lieux de travail de qualité depuis plus de trois décennies.

Contact pour les médias : Mme Shilpa Harsha, Tél. mobile: +91 7624934505