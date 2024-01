HGS organise une tournée technologique de 3 jours en Australie

La tournée s'est déroulée à Canberra et à Sydney

SYDNEY, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Hinduja Global Solutions (HGS), l'un des principaux fournisseurs de solutions en matière d'expérience numérique du consommateur, de gestion des processus d'entreprise et de services de médias numériques, a organisé son très attendu HGS Tech Roadshow en Australie la semaine du 17 juillet, à Canberra et Sydney.

Le HGS Tech Roadshow de Canberra a été organisé conjointement avec l'India Australia Strategic Alliance. Dans le cadre de cette tournée technologique, une table ronde a eu lieu au prestigieux National Press Club of Australia, en collaboration avec la Canberra Business Chamber. La discussion était animée par Shiraz Engineer d'Asialink. Parmi les éminents participants figuraient M. Dane Richmond, responsable de la gestion de l'Asie chez Austrade, M. Dave Roberts, directeur général de TLR Global, et M. Pushkar Misra, président-directeur général de HGS APAC. L'événement a également rassemblé des membres de l'Australia India Business Council, d'Asialink Business, du gouvernement de l'ACT et de la Commission australienne du commerce et de l'investissement. Le HGS Tech Roadshow a fourni une excellente plateforme interactive pour les chefs d'entreprise, les innovateurs et les passionnés de technologie afin d'explorer les possibilités illimitées de l'analyse des données et de l'IA dans le domaine de l'expérience numérique du consommateur.

La tournée technologique à Sydney s'est tenue au très estimé Royal Automobile Club, avec la participation d'invités de marque tels que Tony Abbott, ancien Premier ministre australien, le Dr Jagviner Singh Virk, président de l'India Australia Strategic Alliance, et le Dr Sunil Chadda, conseiller principal du groupe Hinduja. Zed Seselja, le sénateur Andrew Bragg, Peter Gangemi, maire du Hills Shire Council, ainsi que le haut-commissaire de l'île Maurice, S. Ém. Marie Monty, ont également assisté à l'événement.

Le HGS Tech Roadshow a réussi à favoriser des connexions significatives et à explorer le potentiel de transformation de l'analyse des données et de l'IA pour offrir des expériences client exceptionnelles sur le marché australien.

À propos de Hinduja Global Solutions (HGS)

Leader mondial de l'optimisation du cycle de vie de l'expérience client, de la transformation numérique, de la gestion des processus métier et de l'écosystème des médias numériques, HGS aide chaque jour ses clients à devenir plus compétitifs. Le cœur de métier de HGS, la BPM, combine l'automatisation, l'analyse et l'intelligence artificielle avec une expertise approfondie dans les domaines de l'expérience client numérique, du traitement du back-office, des centres de contact et des solutions HRO. La société de médias numériques de HGS, NXT DIGITAL (www.nxtdigital.in), est la première société indienne de plateformes de diffusion numériques intégrées offrant des services par satellite, câble numérique et haut débit à plus de 5 millions de clients dans 1 500 villes et villages.

Appartenant au conglomérat Hinduja Group, qui pèse plusieurs milliards de dollars, HGS adopte une approche « globalement locale ». HGS emploie 20 683 personnes dans 35 centres de distribution répartis dans neuf pays, et fait la différence pour certaines des plus grandes marques mondiales dans tous les secteurs. Pour l'exercice clos le 31 mars 2023, HGS a réalisé un chiffre d'affaires de 50 232 000 000 roupies (623,5 millions de dollars).

Rendez-vous sur https://hgs.cx pour découvrir comment HGS transforme l'expérience des clients et construit des entreprises pour l'avenir.

Contact : Mme Shilpa Harsha, +91 7624934505