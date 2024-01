HGS UK choisi comme partenaire stratégique pour la transformation des services publics britanniques dirigée par le Government Digital Service

BANGALORE, Inde et LONDRES, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Hinduja Global Solutions (HGS) (cotée aux BSE & NSE), fournisseur leader et innovant de solutions en matière d'engagement des consommateurs, d'expérience client (CX) numérique, d'analyse et d'IA, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec le Government Digital Service (GDS) du Royaume-Uni, pour fournir un support de centre de contact aux utilisateurs de GOV.UK One Login, visant à simplifier et à rendre plus rapide la façon dont les gens prouvent leur identité pour accéder aux services du gouvernement central britannique. Le GDS fait partie du Bureau du Cabinet.

Ce nouveau partenariat a été établi dans le cadre du Crown Commercial Service Framework. Cet engagement représente pour HGS UK une excellente occasion d'accélérer les progrès et de soutenir la vision à long terme du GDS, qui consiste à permettre aux citoyens d'accéder facilement aux services gouvernementaux.

« L'obtention de cette opportunité n'a pas été basée sur la capacité à transmettre ce que nous pouvions faire actuellement, mais plutôt sur notre dévouement inébranlable à être un partenaire de confiance et de collaboration qui a su transmettre ce que nous pouvions faire à l'avenir, ensemble, a déclaré Patrick Elliott, PDG de HGS UK. Nous nous réjouissons de cette incroyable opportunité de soutenir le Bureau du Cabinet dans sa vision de redéfinir le paysage numérique des services publics du gouvernement central britannique. »

Cette collaboration permettra à HGS UK de fournir un support complet et multicanal aux utilisateurs publics des services GOV.UK One Login du GDS. En tant que partenaire stratégique, HGS apporte une vaste expérience de la mise en œuvre réussie de solutions gouvernementales essentielles dans le monde entier. HGS possède de nombreuses capacités numériques pour soutenir nos agents, notamment un guichet unique pour les canaux vocaux, la messagerie instantanée, les formulaires Web et les réseaux sociaux, ainsi qu'une déviation intelligente grâce à l'IA conversationnelle, tout en surveillant les tendances d'interaction et les alertes par le biais de l'analyse vocale et textuelle.

Rachel Tsang, directrice adjointe du programme d'identité numérique au GDS, a commenté : « Nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec HGS pour la fourniture d'un centre de contact pour nos utilisateurs. Nous serons ainsi en mesure de fournir à nos utilisateurs une assistance clientèle de qualité, au moment où ils en ont besoin, lorsqu'ils accèdent à GOV.UK One Login. La mise en place de ces services nous permettra de nous concentrer sur tous nos clients, y compris ceux qui ont peu de compétences numériques. »

GOV.UK One Login change radicalement la façon dont les gens interagissent avec les services gouvernementaux. Le GDS s'est engagé à faire en sorte que le plus grand nombre possible de personnes puissent facilement prouver leur identité pour accéder aux services gouvernementaux.

À propos du GDS

Le GDS est une unité opérationnelle au sein du Bureau du Cabinet, créée pour maintenir et améliorer plusieurs plateformes et outils intergouvernementaux, notamment GOV.UK, GOV.UK One Login, Emergency Alerts Service, GOV.UK Pay et GOV.UK Notify, pour n'en citer que quelques-uns. Le GDS a été créé pour faire de GOV.UK la destination en ligne unique et fiable pour les informations et les services gouvernementaux, en connectant les données autour des utilisateurs afin de rendre l'expérience gouvernementale plus rapide et plus personnalisée. Plus de 1 900 organisations du secteur public compte sur les produits et services du GDS, utilisés par plus de 13 millions de personnes chaque semaine. Le GDS a des centres à Londres, Manchester et Bristol et emploie plus de 750 personnes.

À propos de Hinduja Global Solutions (HGS)

Leader mondial de l'optimisation du cycle de vie de l'expérience client, de la transformation numérique, de la gestion des processus métier et de l'écosystème des médias numériques, HGS aide chaque jour ses clients à devenir plus compétitifs. L'activité principale de gestion des processus de HGS combine l'automatisation, l'analyse et l'intelligence artificielle avec une expertise approfondie du domaine axée sur l'expérience client numérique, le traitement du back-office, les centres de contact et les solutions d'externalisation des RH. La société de médias numériques de HGS, NXTDIGITAL (www.nxtdigital.in), est la première société intégrée de plateformes de diffusion numérique en Inde, qui fournit des services par satellite, câble numérique et haut débit à plus de 5 millions de clients dans 1 500 villes et villages.

Appartenant au conglomérat Hinduja Group, qui pèse plusieurs milliards de dollars, HGS adopte une approche « globalement locale ». HGS compte plus de 19 947 employés répartis dans 35 centres de distribution dans neuf pays, et fait la différence pour certaines des plus grandes marques mondiales dans tous les secteurs. Pour l'exercice clos le 31 mars 2023, HGS a réalisé un chiffre d'affaires de 50 067 000 000 de roupies (621,5 millions de dollars).

Rendez-vous sur https://hgs.cx pour découvrir comment HGS transforme l'expérience client et crée des entreprises pour l'avenir.

Coordonnées des médias : Hinduja Global Solutions ; Mme Shilpa Harsha, +91 7624934505