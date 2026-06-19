HIKSEMI fait ses débuts au salon VivaTech 2026 et renforce sa présence sur le marché européen du stockage

PARIS, 19 juin 2026 /PRNewswire/ -- VivaTech 2026, qui se tiendra du 17 au 20 juin à Paris Expo Porte de Versailles, célèbre son 10e anniversaire en tant que plus grand sommet européen dédié aux technologies. HIKSEMI, fournisseur mondial de solutions de stockage professionnelles, considère que le stockage de données haute performance est essentiel à la transformation numérique et à celle de l'intelligence artificielle en Europe. Après avoir récemment remporté le prix « Marque d'exportation renommée du Zhejiang 2025 », HIKSEMI s'appuie sur ses solides fondements en matière de produits, de réseaux de distribution et de marque pour renforcer son implantation sur le marché européen.

Alors que le stockage de données est le moteur de l'ère de l'IA, HIKSEMI propose une gamme très compétitive de solutions de stockage de qualité industrielle et automobile, répondant aux normes européennes rigoureuses dans les secteurs grand public et professionnel grâce à une expertise technologique approfondie.

Lors de ce salon, HIKSEMI met en avant ses avancées en matière de stockage de niveau industriel. Le SSD de la série D300, lauréat du prix d'or 2025 décerné par Flash Memory World (FMW), offre des vitesses de lecture/écriture de 538/509 Mo/s et une protection des données de niveau entreprise. Pour des applications automobiles, HIKSEMI propose ses cartes eMMC certifiées AEC-Q100 Grade 2, ainsi que des cartes mémoire et des SSD, destinés à des systèmes tels que les systèmes d'aide à la conduite (ADAS), les systèmes d'infodivertissement embarqués (IVI) et les systèmes de surveillance. La carte eMMC destinée au secteur automobile garantit un fonctionnement stable entre -40 °C et 105 °C. De plus, les SSD de la série V310 et la mémoire DDR haute fiabilité sont spécialement conçus pour des environnements industriels exigeants, caractérisés par des vibrations constantes, d'importantes variations de température et une longue durée de vie.

Destinée aux passionnés de technologie et aux créateurs européens, HIKSEMI présente sa gamme FUTURE, qui comprend un SSD PCIe 5.0 offrant des vitesses de transfert fulgurantes pouvant atteindre 14 800 Mo/s — soit le double de la vitesse de la génération précédente —, associé à une mémoire vive DDR5 RGB spécialement conçue pour les gamers, une combinaison qui allie à la perfection performance et esthétique. Les cartes mémoire de la série CAPTURE (notamment les formats microSD, SD et CFexpress de types A et B) répondent parfaitement aux besoins variés des photographes professionnels, tandis que le NAS R1 offre jusqu'à 100 To de stockage avec écran tactile intelligent, constituant ainsi une solution complète de sauvegarde des données pour les particuliers et les PME européennes.

Sous l'impulsion de la vague de l'IA, la croissance exponentielle du volume de données a fait du stockage haute performance la pierre angulaire de l'infrastructure informatique. À l'avenir, HIKSEMI continuera à renforcer ses initiatives d'expansion mondiale et à étendre davantage sa présence en Europe. En favorisant la transformation numérique au niveau local, HIKSEMI poursuit son engagement à offrir aux consommateurs du monde entier une expérience plus efficace et plus fluide en matière de données à l'ère du numérique.

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