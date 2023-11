Hinojosa valide à nouveau sa médaille d’or EcoVadis pour ses pratiques durables

Le groupe obtient un score supérieur à 95 % des 100 000 entreprises évaluées par EcoVadis

Hinojosa obtient 71 points sur 100 lors de son évaluation sur l'impact environnemental, les pratiques de travail, les droits de l'homme, le code d'éthique et les achats responsables

VALENCE, Espagne, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Cette année encore, Hinojosa Packaging Group remporte la médaille d'or EcoVadis pour son impact positif en matière de développement durable. Cela la place, en termes de politiques environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise, parmi les 5 % des entreprises les mieux notées sur la plateforme.

La certification mondialement reconnue distingue les efforts d'Hinojosa et note les projets et accomplissements 2022 de l'entreprise qui ont pour but d'améliorer le bien-être commun grâce à ses solutions d'emballage durables et ainsi d'apporter une valeur maximale aux produits de ses clients.

En pleine expansion internationale, Hinojosa revalide son score de 71 points sur 100, soulignant une fois de plus son impact sur l'environnement grâce à la réduction des émissions de carbone et ses multiples initiatives durables, comme la valorisation de 93,6 % de ses déchets ou encore l'utilisation de plus de 63 % d'énergies provenant de sources renouvelables.

L'évaluation d'Hinojosa correspond à ses pratiques en 2022, détaillées dans son Rapport de durabilité, qui inclut d'autres étapes franchies au cours de l'année, comme l'adhésion de l'entreprise au Pacte mondial des Nations unies ou l'obtention de la certification sur le modèle de gestion basé sur les objectifs de développement durable (ODD).

En plus d'EcoVadis, l'engagement social et environnemental de l'entreprise est également évalué par d'autres plateformes internationales telles que Sedex et CDP. Ces certifications mettent en évidence des aspects qui vont au-delà de la fabrication d'emballages et démontrent l'engagement de l'entreprise à prendre soin de ses employés, de la planète, des clients et des communautés locales au sein desquelles elle opère.

À propos d'Hinojosa Packaging Group

Hinojosa est une entreprise leader de la conception et de la fabrication de solutions d'emballage durables. Son modèle repose sur les principes de l'économie circulaire depuis plus de 75 ans.

Grâce à l'innovation continue, à l'orientation client et à la recherche de l'excellence, le groupe a connu une croissance constante ainsi qu'un grand essor au cours des dernières années en misant sur l'internationalisation. Il compte aujourd'hui 2 500 employés dans 19 sites de production en Espagne, au Portugal, et en France, alliant ainsi la force d'un groupe mondial à la proximité géographique. L'entreprise a clôturé l'année 2022 avec un chiffre d'affaires de 820 millions d'euros, soit 27 % de plus qu'en 2021.

L'activité et l'engagement d'Hinojosa consistent à générer un impact positif là où elle opère, afin d'améliorer le bien-être commun. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de fabriquer le meilleur emballage, mais également de prendre soin de tout ce qui l'entoure.

