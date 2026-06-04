HKC, ANTGAMER et KOORUI dévoilent des innovations révolutionnaires en matière d'affichage au salon COMPUTEX 2026

TAIPEI, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- HKC, ANTGAMER et KOORUI ont fait une apparition commune au salon COMPUTEX 2026 sous le thème « Win Beyond the Frame », présentant une nouvelle gamme d'innovations en matière d'affichage au stand N0126, hall 1, du Taipei Nangang Exhibition Center. Ces trois marques ont présenté des technologies inédites et des produits phares destinés à la création professionnelle, au jeu de compétition et à la productivité hybride, suscitant un vif intérêt de la part des visiteurs professionnels du monde entier, des joueurs d'e-sport et des partenaires de distribution dès le premier jour du salon.

HKC a mis en avant son leadership en matière d'affichage de nouvelle génération avec le lancement du Shield C83U60, le premier écran incurvé ultra-large 12K de 83,4 pouces au monde. Avec une résolution de 11 520 × 2 160, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une courbure R1000, cet écran supprime les écarts visuels propres aux configurations multi-écrans et offre une expérience panoramique immersive pour les jeux de simulation, les jeux de course, les jeux de tir à la première personne, la création de contenu et le multitâche dans le domaine financier. HKC a également présenté les premiers écrans MiniLED RGB au monde de 31,4 pouces et 27 pouces, les modèles Apex 32U165VD et Apex 27U165D, qui offrent un contrôle indépendant de la lumière et des couleurs RGB pour une plus grande pureté des couleurs et des performances HDR haut de gamme. Parmi les autres nouveautés, citons le moniteur Shield 27H180 5K AI et le moniteur Apex 27U240B 4K 240Hz QD-OLED.

ANTGAMER a dévoilé en avant-première mondiale l'ANT25ASF, le premier écran de jeu e-sport au monde doté d'une technologie FAST-TN native à 1 000 Hz. Avec une résolution FHD et un temps de réponse GTG de 0,8 ms, ce modèle offre aux joueurs de compétition des images ultra-fluides et à faible latence. La marque a également présenté l'ANT257PF, un modèle à 750 Hz désormais disponible dans le monde entier, ainsi que l'ANT275PQ Ultra, doté d'une fonction de commutation double mode QHD 540 Hz / HD 1080 Hz, et l'ANT275ZQE, équipé de la technologie Tandem WOLED de quatrième génération.

KOORUI s'est concentrée sur les scénarios hybrides de travail et de divertissement. Son moniteur S2741LM 4K Mini LED à double mode dispose de 1 152 zones de gradation locale, de la certification VESA DisplayHDR 1400 et permet de passer sans interruption du mode création 4K à 160 Hz au mode jeu FHD à 320 Hz. KOORUI a également présenté le moniteur ultra-large S4941XO de 49 pouces au format 32:9, doté d'une technologie QD-OLED, d'une résolution de 5120 × 1440, d'un taux de rafraîchissement de 240 Hz, de la certification HDR True Black 400, d'un port USB-C de 90 W et d'une prise en charge KVM.

« Win Beyond the Frame » incarne la vision commune de HKC, ANTGAMER et KOORUI : pour repousser les limites et enrichir l'expérience visuelle des utilisateurs du monde entier.

Site Web :

https://www.hkcglobal.net/

https://koorui.com/

http://www.antgamer.net/

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