HKC Corporation Limited présentera les premières technologies d'affichage de HKC, ANTGAMER et KOORUI au COMPUTEX TAIPEI 2026

LONDRES, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- HKC, ANTGAMER et KOORUI exposeront conjointement au COMPUTEX TAIPEI 2026, qui se tiendra du 2 au 5 juin 2026, sous le thème commun « Win Beyond the Frame » (Gagner en sortant du cadre). Les trois marques présenteront une nouvelle génération de technologies d'affichage conçues pour repousser les limites de la résolution, du taux de rafraîchissement, de la performance des couleurs et des expériences visuelles basées sur des scénarios.

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HKC présentera ses dernières avancées en matière d'innovation dans le domaine de l'affichage professionnel, avec en tête le Shield C83U60, un moniteur incurvé ultra-large de 83,4 pouces 12K conçu pour offrir une expérience d'affichage panoramique immersive sans les lacunes visuelles des configurations multi-écrans traditionnelles. Conçu pour la conception professionnelle, la simulation, le divertissement haut de gamme et la productivité avancée, ce produit témoigne de l'intérêt constant de HKC pour les solutions d'affichage grand format et haute résolution.

HKC présentera également deux moniteurs RGB-MiniLED, dont l'Apex 32U165VD de 32 pouces et l'Apex 27U165D de 27 pouces. Grâce au contrôle indépendant de la lumière RVB, les moniteurs sont conçus pour améliorer la pureté des couleurs, le contraste et le contrôle des halos pour la création de contenu HDR et les jeux vidéo haut de gamme. Parmi les autres nouveautés, citons l'écran intelligent Shield 27H180 5K AI et le moniteur Apex 27U240B 4K 240Hz QD-OLED.

ANTGAMER présentera une gamme de produits esports avec un taux de rafraîchissement très élevé conçue pour le jeu vidéo de compétition. Parmi les produits présentés figurent le moniteur ANT25ASF 24,1 pouces 1K/1 000 Hz, le moniteur bimode ANT275PQ Ultra 1 080 Hz, le moniteur ANT275ZQE doté de la technologie Tandem WOLED de quatrième génération et le moniteur de série ANT257PF 750 Hz destiné aux joueurs à la recherche d'une réponse plus rapide et d'une plus grande fluidité des mouvements.

KOORUI présentera des solutions polyvalentes pour les jeux vidéo, la création de contenu et la productivité. Le S2741LM est doté d'un panneau Mini LED 4K UHD avec 1 152 zones de gradation, VESA DisplayHDR 1400, un contraste statique de 300 000:1 et une précision des couleurs étalonnée en usine couvrant 98 % DCI-P3, 99 % Adobe RGB et 99 % sRGB. Sa fonction bi-mode permet la 4K 160 Hz pour le jeu vidéo immersif et la FHD 320 Hz pour l'esport, tandis que les fonctions USB-C 90W, HDMI 2.1 et hub USB prennent en charge les stations de travail modernes. Le moniteur OLED S4941XO 49 pouces 32:9 offre une vue ultra-large de 5 120 × 1 440, un taux de rafraîchissement de 240 Hz, HDR True Black 400, 90W Type-C et un support KVM, créant ainsi une alternative efficace aux configurations à deux moniteurs.

HKC, ANTGAMER et KOORUI invitent les médias, les partenaires et les professionnels du secteur à visiter le stand NO126, Hall 1, Taipei Nangang Exhibition Center, pour découvrir leurs dernières innovations en matière d'affichage.

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