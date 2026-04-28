Homestyler organise la cérémonie des AIDA Global AI Design Awards à l'ADI Design Museum de Milan

MILAN, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- La cérémonie de remise des prix « The Homestyler AIDA Global AI Design Awards » s'est tenue à l'ADI Design Museum de Milan, réunissant des personnalités éminentes du monde du design, du milieu universitaire et de l'industrie à l'échelle internationale afin de réfléchir à l'avenir du design optimisé par l'IA. Au cours de la cérémonie, les membres du jury international ont fait part de leur point de vue sur la manière dont l'IA remodèle le design.

- Luciano Galimberti, président de l'Association for Industrial Design (ADI), a souligné que « l'IA devient un outil clé très efficace et pratique pour les designers. Les concepteurs doivent définir clairement le cahier des charges et assumer leurs responsabilités pour que la technologie soit véritablement au service de la créativité. »

- Matteo Ingaramo, responsable des relations avec les entreprises à l'École de design du Politecnico di Milano, a fait remarquer que « les outils de conception basés sur l'IA sont désormais indispensables. Ils peuvent améliorer considérablement la qualité de la conception et contribuer à la concrétisation d'idées adaptées au contexte local et très personnalisées. »

- Sooshin Choi, titulaire de la chaire de design industriel au Savannah College of Art and Design, a fait remarquer que « le cœur de l'ère de l'IA est la créativité humaine. Nous devrions considérer l'IA comme un partenaire créatif, conserver une perspective humaniste forte et utiliser des concours comme l'AIDA pour favoriser les échanges créatifs entre les pays. »

Incubé à l'origine au sein d'Autodesk aux États-Unis, Homestyler s'est focalisé sur la conception d'intérieurs en 3D. Depuis l'intégration de l'IA en 2023, l'entreprise a amélioré ses capacités en s'appuyant sur une puissance de calcul avancée et de grands modèles spécifiques à un domaine, et a présenté ses progrès lors de la conférence GTC de Nvidia en 2025. Aujourd'hui, Homestyler compte plus de 20,93 millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde entier, dans plus de 220 pays et régions.

Homestyler a développé une matrice d'agents IA qui comprend AI Planner, AI Modeler, AI Render et AI Decor. Cette matrice permet aux concepteurs de générer rapidement des solutions, ce qui raccourcit le cycle de conception traditionnel de plus de 90 % et améliore considérablement l'efficacité du flux de travail. Grâce à cette plateforme Matrix, le concours AIDA s'est déroulé pendant huit mois sur les cinq continents et a reçu plus de 50 000 candidatures, dont plus de la moitié ont utilisé les principales fonctionnalités d'IA d'Homestyler.

Lors de la cérémonie, des lauréats tels que Doğa Kırarslan de Türkiye et Marwa Abdelbaset d'Allemagne ont partagé que les outils d'IA d'Homestyler les aident à optimiser les agencements, à accélérer les itérations et à susciter de nouvelles idées, devenant ainsi un moteur essentiel à la fois de la créativité et de l'efficacité. Homestyler estime que la valeur fondamentale de l'IA est de libérer les concepteurs des tâches répétitives, ce qui leur permet de se concentrer sur le concept, la narration et l'espace. La nouvelle version de Home Copilot, qui sera lancée le 30 juin 2026, coordonnera plusieurs agents IA pour faciliter le processus de conception, aidant ainsi les designers à passer du dessin traditionnel à un rôle de conteurs de la créativité et de l'esthétique spatiale.

Parallèlement, les capacités de Homestyler en matière de scènes alimentées par l'IA aident les marques d'ameublement à évoluer de la vente de produits individuels à l'offre de solutions spatiales complètes. En présentant des scènes immersives pour atteindre les consommateurs du monde entier, Homestyler est devenu un partenaire clé pour de nombreuses marques de maisons haut de gamme dans leur expansion internationale.

Sur la scène internationale à Milan, Homestyler utilise l'IA pour améliorer la conception d'intérieurs en 3D, débloquer une nouvelle productivité et renforcer l'industrie internationale du design.

Pour plus d'informations, consultez le site

https://www.homestyler.com/solution/hsda_homestyler-design-award-2025/?utm_medium=milan26&utm_source=homestyler&utm_campaign=milan26&adid=882026&source_page=milan26

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