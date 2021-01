HONOR annonce les gagnants mondiaux de #StandOutWithHONOR et s'associe à Affinity pour permettre la productivité et la créativité

Le partenariat Affinity s'inscrit dans le cadre du programme créatif mondial HONOR Academy #StandOutWithHONOR, qui vise à aider les étudiants à faire progresser leurs compétences en matière de recherche d'emploi et leur CV. Dans le cadre de ce programme, les gens ont été invités à participer à une série de défis afin de montrer leur créativité pour avoir la chance de gagner un stage rémunéré de quatre semaines dans la principale agence de création Grey au Royaume-Uni et en Allemagne. Après avoir soumis plusieurs créations à l'aide des applications MagicBook Pro et Affinity et avoir été impressionnante lors d'un entretien, Katie Richardson du sud-ouest de Londres a été annoncée comme la candidate gagnante qui occupera le poste de stagiaire tant convoité au bureau de Londres, tandis que José Mendes du Portugal rejoindra le bureau allemand de Grey. En parlant de l'expérience, Katie a déclaré :

« La créativité et le design ont toujours occupé une place importante dans ma vie, c'est pourquoi le programme créatif mondial « Stand Out with HONOR » a été la plate-forme parfaite pour soutenir mes ambitions de carrière. Comme beaucoup d'étudiants peuvent s'en rendre compte, 2020 a été une année difficile avec des possibilités limitées de se constituer un portefeuille ou un réseau créatif solide. Je suis donc ravie d'avoir eu l'occasion de travailler avec certains des meilleurs dans le domaine pour m'aider à faire avancer ma carrière. J'ai hâte de voir ce que 2021 apportera à l'industrie créative. »

La série HONOR MagicBook : Conçu pour libérer votre créativité

Le HONOR MagicBook Pro est préinstallé avec Microsoft Windows 10 et est alimenté par AMD Ryzen 5 4600H, vous offrant toute la puissance nécessaire pour créer et vous défouler dans les tâches les plus difficiles, qu'il s'agisse de retouche photo ou de rendu 3D, grâce à son processeur avancé. Il n'y a aucun compromis sur l'autonomie de la batterie : le HONOR MagicBook Pro permet d'obtenir jusqu'à 11 heures de productivité sur une seule charge.

Le superbe écran FullView de 16,1 pouces est parfait pour regarder des photos, des films et naviguer sur le web, ainsi que pour postuler à de nouveaux postes. Avec un encombrement réduit, mesurant à peine 369 x 234 x 16,9 mm, sa conception compacte et légère fait du HONOR MagicBook Pro un outil parfait pour la main-d'œuvre et les étudiants flexibles d'aujourd'hui, permettant aux utilisateurs de travailler en déplacement, où qu'ils soient.

Pour quelque chose d'encore plus compact, les HONOR MagicBook 14 et 15 améliorent l'expérience informatique avec un design minimaliste étonnant et un écran FullView, le tout dans un boîtier mince et léger.

L'ordinateur HONOR MagicBook Pro est disponible dès maintenant à partir de 849,99 £, tandis que vous pouvez vous procurer le HONOR MagicBook 14 (8+256 Go) et le HONOR MagicBook 15 (8+256 Go) à partir de 549,99 £, équipés de tous les outils et de la puissance pro dont vous avez besoin, sans l'étiquette de prix élevé.

Le tout nouveau HONOR MagicBook Pro équipé du processeur Intel® 10e génération Core™ i5-10210U a été mis en prévente pour 949,99 £ sur HIHONOR Royaume-Uni à partir du 21 janvier et arrivera sur d'autres marchés au premier trimestre 2021.

Pour bénéficier de votre réduction de 50 % sur les produits d'affinité, suivez ces étapes simples :

Achetez un HONOR MagicBook Pro sur hihonor.com

Ajoutez une photo de votre HONOR MagicBook ou votre confirmation de commande d'un HONOR MagicBook dans les commentaires (avec un filigrane ou quelque chose pour prouver qu'il s'agit d'une photo ou d'une capture d'écran unique) sur HONOR Community.

HONOR vous enverra le code QR via la communauté HONOR.

Scannez le code QR, allez sur le site web et procédez à l'achat

Valable jusqu'au 31/01/2021*

Disponible au Royaume-Uni, en France , en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France et en République tchèque

Les propriétaires actuels de MagicBook ou ceux qui cherchent à gagner 50 % de réduction sur les logiciels d'affinité peuvent se rendre sur la communauté HONOR au Royaume-Uni , Allemagne , Espagne , Italie , France et République tchèque pour en savoir plus.

À propos de HONOR

Créé en 2013, HONOR est un des principaux fournisseurs mondiaux de dispositifs intelligents. Nous nous sommes engagés à devenir une marque technologique mondiale emblématique et à permettre une vie intelligente dans tous les scénarios et sur tous les canaux, pour tout le monde. Avec une orientation stratégique sur l'innovation, la qualité et le service, HONOR se consacre au développement d'une technologie qui permet aux gens du monde entier d'aller au-delà grâce à ses capacités de R&D et à sa technologie d'avant-garde, ainsi qu'à la création d'un nouveau monde intelligent pour tous grâce à son portefeuille de produits innovants.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site HONOR en ligne www.hihonor.com .

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1426751/image1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1426752/image2.jpg

Liens connexes

www.hihonor.com



SOURCE HONOR