HONOR lance le premier routeur Wi-Fi 6 Plus, le HONOR Router 3

Doté d'un jeu de puces Gigahome Wi-Fi 6, d'un processeur double cœur de 1,2 GHz et offrant de nombreux avantages du Wi-Fi 6, le HONOR Router 3 atteint des vitesses ultra-rapides et des connexions stables, qui garantissent une expérience réseau plus rapide et plus fluide. Le HONOR Router 3 peut être précommandé [1] pour seulement 79,90 € sur HIHONOR Allemagne , HIHONOR France , HIHONOR Espagne et HIHONOR Pays-Bas à partir d'aujourd'hui et les clients italiens peuvent le précommander sur HIHONOR Italie [2] à compter du 24 juillet. Les fans de HONOR vivant dans certains pays [3] peuvent également obtenir gratuitement un bracelet intelligent HONOR Band 5 et une paire d'écouteurs HONOR AM115 pour chaque achat d'un HONOR Router 3 effectué entre aujourd'hui et le 31 juillet.

Un design minimaliste et une connexion au réseau maillé

Équipé de quatre antennes, le HONOR Router 3 peut facilement être réglé et plié dans le routeur. Avec ses dimensions de 245 mm x 159,2 mm x 39,7 mm, le routeur est plus petit que les modèles traditionnels. Son design symétrique et entièrement blanc permet au HONOR Router 3 de se fondre parfaitement chez l'utilisateur, quelle que soit la pièce où il se trouve. Grâce à son subtil voyant LED rouge et vert, les utilisateurs peuvent voir clairement l'état de la connexion d'un simple coup d'œil.

Le HONOR Router 3 est doté d'un port WAN et de trois ports LAN, qui prennent en charge l'adaptation automatique de la vitesse entre 100 Mbps et 1 000 Mbps. En cliquant simplement sur le bouton « H » situé en haut du HONOR Router 3 configuré, les utilisateurs peuvent facilement coupler jusqu'à cinq dispositifs au HONOR Router 3 pour activer le réseau maillé. Cela permet d'élargir la couverture globale du réseau Wi-Fi sans ajouter de répéteurs. Dans le réseau maillé, tous les dispositifs connectés au HONOR Router 3 seront reliés sans fil les uns aux autres ; ils étendront ainsi le signal Wi-Fi à une zone plus large et minimiseront les zones mortes. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier d'une couverture réseau ininterrompue, où qu'ils se trouvent chez eux. Les utilisateurs peuvent facilement ajouter et gérer les routeurs via leurs smartphones.

Le meilleur routeur Wi-Fi 6 offrant une expérience Wi-Fi 6 Plus ultra-rapide

Par rapport au Wi-Fi 5, le Wi-Fi 6 permet des vitesses de réseau trois fois plus élevées, une capacité quatre fois plus grande, une latence plus faible et il consomme 30 % d'électricité en moins. Grâce à un certain nombre de technologies Wi-Fi 6 exclusives, le HONOR Router 3 offre aux utilisateurs du monde entier une connexion Wi-Fi 6 stable et sécurisée.

Equipé de la technologie multiutilisateurs OFDMA (multiplexage par répartition en fréquence orthogonale), le HONOR Router 3 peut communiquer avec plusieurs appareils simultanément (4 appareils au maximum sur 2,4 GHz ou 16 appareils au maximum sur 5 GHz).

(multiplexage par répartition en fréquence orthogonale), le HONOR Router 3 peut communiquer avec plusieurs appareils simultanément (4 appareils au maximum sur 2,4 GHz ou 16 appareils au maximum sur 5 GHz). Grâce à la fonction Target Wake Time , les utilisateurs peuvent configurer leurs appareils connectés pour qu'ils se « réveillent » à des moments préalablement définis afin de recevoir et d'envoyer des données tout en restant en mode veille le reste du temps. Cela empêche les dispositifs d'interférer entre eux et leur permet de rester dans leur mode veille à économie de batterie jusqu'à ce qu'ils se réveillent à la demande. Par rapport aux autres routeurs, le HONOR Router 3 réduit la consommation d'énergie des appareils connectés jusqu'à 30 %.

, les utilisateurs peuvent configurer leurs appareils connectés pour qu'ils se « réveillent » à des moments préalablement définis afin de recevoir et d'envoyer des données tout en restant en mode veille le reste du temps. Cela empêche les dispositifs d'interférer entre eux et leur permet de rester dans leur mode veille à économie de batterie jusqu'à ce qu'ils se réveillent à la demande. Par rapport aux autres routeurs, le HONOR Router 3 réduit la consommation d'énergie des appareils connectés jusqu'à 30 %. Le WPA3 est la dernière norme de sécurité proposée sur les routeurs Wi-Fi 6, qui comprend un nouveau protocole d'établissement de liaison (« handshake ») permettant aux utilisateurs d'utiliser des mots de passe faciles à mémoriser tout en protégeant leur réseau contre les infiltrations. Grâce au chiffrement individualisé des données, le WPA3 protège également les utilisateurs des points d'accès Wi-Fi publics vulnérables et fournit une connexion entièrement chiffrée entre votre dispositif et le routeur, même si le réseau n'est pas protégé par un mot de passe.

Doté de toutes ces fonctionnalités activées par le Wi-Fi 6, le HONOR Router 3 intègre également un jeu de puces Gigahome Wi-Fi 6 exclusif et un processeur double cœur de 1,2 GHz pour obtenir une 1024-QAM (modulation d'amplitude en quadrature) et une bande passante ultra large de 160 MHz, portant la vitesse du réseau à plus de 1 Gbps. Cela promet un taux de transfert rapide qui s'accompagne d'une couverture meilleure et plus large pour que les utilisateurs puissent profiter de vitesses de téléchargement en amont et en aval extrêmement rapides sur tous leurs dispositifs Wi-Fi 6. Grâce à la prise en charge du HONOR Router 3, les utilisateurs peuvent télécharger des films HD en seulement 10 secondes et profiter de vitesses de réseau 60 % plus grandes sur les autres dispositifs HONOR compatibles avec le Wi-Fi 5. Le HONOR Router 3 est le choix idéal des amateurs de jeux qui peuvent ainsi obtenir un avantage concurrentiel grâce au jeu de puces de pointe. Le Wi-Fi 6 prend en charge et fournit un plus haut débit à un plus grand nombre de dispositifs, ce qui permet aux utilisateurs de profiter d'une expérience sans décalage lorsqu'ils connectent plusieurs dispositifs à la fois.

La technologie innovante Dynamic Narrow Bandwidth (bande passante étroite dynamique) de HONOR permet aux smartphones HONOR compatibles avec le Wi-Fi 6 d'envoyer des signaux plus forts allant jusqu'à 6dB au HONOR Router 3 pour obtenir des vitesses plus rapides et une couverture Wi-Fi très large. Même dans les environnements où le signal Wi-Fi est plus faible ou si les utilisateurs se connectent à une certaine distance du dispositif, le HONOR Router 3 ajuste la bande passante en toute fluidité et améliore le signal dans son ensemble pour assurer une meilleure réception et des connexions stables.

Application AI Life - Gérer votre Wi-Fi domestique depuis n'importe quel endroit

En ce qui concerne la gestion du réseau, le HONOR Router 3 est couplé à une application AI Life dédiée qui permet un guichet unique pour la gestion intelligente du réseau. Grâce à la gestion des dispositifs, les utilisateurs peuvent gérer les appareils connectés, en fixant par exemple des limites de vitesse, en programmant le temps d'accès à Internet, etc. Pour ceux qui souhaitent gérer l'utilisation d'Internet de leurs enfants, la fonction de contrôle parental permet aux parents de définir des horaires d'utilisation d'Internet afin d'équilibrer le temps que leurs enfants passent devant l'écran. L'application comporte également un paramètre de diagnostic intelligent qui offre un bilan rapide de l'état du dispositif : cela aide les utilisateurs à identifier les problèmes courants tels que la puissance du signal Wi-Fi, les pare-feux et la connexion Internet et leur donne la possibilité de se remettre en marche.

Prix et disponibilité

Proposé à seulement 79,90 €[4], le HONOR Router 3 est un routeur Wi-Fi 6 abordable et très performant qui offre des vitesses ultra-rapides et une capacité de pénétration à travers les murs plus importante. Disponible en blanc, le HONOR Router 3 pourra être précommandé[5] en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas à partir d'aujourd'hui (21 juillet) et en Italie à compter du 24 juillet. Un bracelet intelligent HONOR Band 5 et une paire d'écouteurs HONOR AM115[6] seront offerts gratuitement pour chaque achat du HONOR Router 3 à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 juillet.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur la boutique en ligne HONOR en cliquant sur www.hihonor.com.

À propos de HONOR

HONOR est une marque de technologie de premier plan destinée à la jeunesse mondiale. Créée pendant l'essor de l'Internet mobile, elle s'appuie sur des technologies révolutionnaires qui découlent des efforts que l'entreprise déploie résolument pour investir en R & D. Exploitant toutes les possibilités qu'offre l'ère de la 5G et de l'IA, HONOR vise à créer un nouveau monde intelligent au profit de la jeunesse en développant un écosystème de vie intelligente et une culture qui inspire les jeunes. HONOR continuera à se distinguer en dévoilant l'esprit ludique de l'innovation, en lançant un style de vie technologique chic et en offrant une communauté en ligne diversifiée et ouverte à ses fervents fans de plus en plus nombreux.

