Hortonworks étend sa collaboration avec Microsoft pour favoriser les charges de travail de mégadonnées sur Azure

Les clients peuvent déployer les produits Hortonworks Data Platform (HDP), Hortonworks DataFlow (HDF) et Hortonworks DataPlane Service (DPS) de manière native sur l'infrastructure en tant que service (IaaS, infrastructure as a service) Microsoft Azure, afin d'extraire la valeur de tous les types de données. En outre, les clients peuvent également utiliser Microsoft Azure HDInsight, service entièrement géré et alimenté par Hortonworks Data Platform, qui délivre Apache Hadoop et Apache Spark.

D'après IDC1, « Les acheteurs informatiques s'orientent de manière continue vers des stratégies privilégiant le cloud. » Ceci signifie que les clients ont besoin d'un moyen simple, rapide et flexible d'exécuter des charges de travail de données dans le cloud, afin d'accélérer la capacité à dévoiler de nouveaux renseignements commerciaux. Les plateformes de gestion globale des données de Hortonworks permettent aux organisations de déployer rapidement des applications de données modernes sur des architectures de données hybrides sur site, dans le cloud, et à la périphérie. Lorsqu'elle est combinée à l'échelle mondiale et à l'agilité d'Azure, Hortonworks permet aux organisations de gérer l'intégralité du cycle de vie de leurs données dans une infrastructure cloud.

Hortonworks et Microsoft élaborent ensemble des solutions cloud depuis plus de six ans dans le cadre d'une collaboration stratégique couvrant l'ingénierie conjointe et les propositions de commercialisation, en offrant aux clients les environnements de mégadonnées les plus flexibles. Hortonworks et Microsoft continuent d'investir et de collaborer au sein de la communauté open source, ce qui réduit en fin de compte l'enfermement propriétaire pour les clients. Que le client souhaite adopter une architecture de données hybride ou s'orienter intégralement vers le cloud, il dispose de plusieurs choix grâce à la collaboration de Hortonworks et Microsoft s'agissant de l'IaaS Azure et des déploiements HDInsight.

« Nos clients adoptent de plus en plus une architecture de données hybride, dans la mesure où les déploiements cloud offrent d'excellents cas d'utilisation pour les charges de travail d'analyses éphémères », a déclaré Rob Bearden, directeur exécutif de Hortonworks. « Grâce à l'option permettant de déployer les charges de travail HDP, HDF ou DPS sur l'IaaS Azure, ou d'utiliser HDInsight, les clients peuvent adopter la voie vers le cloud qui correspond le mieux à leurs besoins d'entreprise. Nous sommes fiers de nos efforts accomplis avec Microsoft, et des solutions cloud que nous avons développées ensemble, qui délivrent une valeur extraordinaire à nos clients communs. »

« Nous offrons à nos clients le meilleur choix quant à la manière dont ils déplacent leurs charges de travail de données vers le cloud, sur Azure ou sur Microsoft HDInsight, pour offrir un service géré de catégorie entreprise qui apporte plus de facilité pour les utilisateurs finaux », a déclaré Rohan Kumar, vice-président d'entreprise chez Azure Data. « Nous sommes impatients de poursuive notre collaboration avec Hortonworks pour accélérer l'innovation dans le cloud. »

Pour en savoir plus sur Azure et HDInsight, rendez-vous sur http://hortonworks.com/products/cloud/azure/.

