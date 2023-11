Huaiyin écologique aux couleurs enchanteresses

JINAN, Chine, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, le district de Huaiyin à Jinan s'est récemment vu décerner le titre de 7e lot de zones de démonstration pour la construction de la civilisation écologique, selon le bureau de presse du gouvernement populaire du district de Huaiyin. Dans cette ville, où l'on trouve des couleurs magnifiques et vibrantes tout au long de l'année, l'harmonie écologique et le charme sont omniprésents.

Yuqing Lake Reservoir in Huaiyin District of Ji'nan

Chaque année, à l'approche de l'automne, les rizières situées le long des rives du fleuve Jaune entrent officiellement dans la saison des récoltes. Les teintes dorées des rizières créent une scène pittoresque. Vue d'en haut, l'étendue dorée des rizières captive le regard. Sous le soleil doré de l'automne, l'air dégage un arôme rafraîchissant de riz. Ce riz, irrigué avec l'eau du fleuve Jaune, est connu sous le nom de « riz du fleuve Jaune » et a acquis une grande popularité en raison de sa douce et délicieuse saveur.

Dans les champs de fleurs vibrants au cœur de la ville, lorsque les couleurs de la nature se déploient, c'est comme si une palette avait été renversée, avec des rouges et des jaunes vifs, des bleus rafraîchissants et des blancs immaculés. C'est comme si les œuvres de l'artiste Mondrian avaient pris vie ici. En se promenant dans le jardin, on pourrait avoir l'impression de se promener dans son chef-d'œuvre, « Composition en rouge, bleu et jaune ».

Si vous cherchez à échapper à l'agitation de la ville pendant un certain temps, vous pouvez vous promener en direction de l'ouest de Huaiyin le long du fleuve Jaune. Vous arriverez vite au lac Yuqing, l'un des plus grands réservoirs de Jinan. Avec sa teinte verte semblable à celle d'une pierre précieuse, le lac abrite une variété d'espèces d'oiseaux rares tels que les aigrettes et les canards sauvages. Dans la forêt environnante, les écureuils s'ébattent, contribuant au sentiment de liberté dans cette coexistence harmonieuse avec la nature.

Liens vers les images jointes :

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443268

Légende : Réservoir du lac Yuqing dans le district de Huaiyin à Jinan