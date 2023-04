Huawei étend son programme de livraison en 2 semaines des produits de stockage à destination des entreprises

Le programme Storage Fast Track de Huawei inclut désormais davantage de produits. Il est disponible dans 35 pays d' Europe , dont la France , jusqu'au 31 décembre 2023.

DÜSSELDORF, Allemagne, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- Huawei étend son programme de livraison de produits de stockage 100 % flash en y incluant de nouveaux équipements. Outre les solutions OceanStor Dorado 3000 V6 et 5000 V6, le portefeuille comprend désormais les produits d'entrée de gamme OceanStor Dorado 2000 et, à partir de juillet, OceanProtect X3000, qui ont été récemment dévoilés au Mobile World Congress de Barcelone. Les clients et les partenaires qui commandent certains produits de stockage Huawei avant le 31 décembre 2023 les recevront sous deux semaines.

Huawei Europe Storage Fast Track Program

« Cette année, nous avons choisi d'intégrer de nouveaux produits de stockage à notre offre afin d'aider nos clients et partenaires à accélérer leur transformation numérique et leur permettre d'être rapidement plus efficaces grâce aux TIC, » a déclaré Todd Sun, vice-président de la division Entreprises de Huawei pour l'Europe. « En 2022, plus de 100 clients ont déjà commandé des solutions de stockage dans le cadre de notre programme Fast Track. Dans certains cas, nous avons même pu réduire la livraison à seulement trois jours ouvrables. »

Disponible dans 35 pays

Le programme Storage Fast Track de Huawei s'applique aux partenaires et clients de 35 pays européens : Albanie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Moldavie, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède et Suisse.

« Nous nous concentrons sur des solutions de haute qualité pour nos partenaires, en les soutenant par un déploiement rapide et facile, » a déclaré Todd Sun. En 2022, Huawei est été reconnu leader du marché du stockage principal dans le Magic Quadrant de Gartner pour la septième année consécutive.

Nouveaux produits

Les petites et moyennes entreprises (PME) s'appuient de plus en plus sur des solutions de stockage d'entrée de gamme pour accélérer leur propre transformation numérique. Cependant, elles sont freinées dans leurs efforts par le manque de compétences en interne et des coûts élevés d'exploitation et de maintenance des datacenters. Pour relever ces défis, Huawei a développé le premier portefeuille de produits de stockage principal et de sauvegarde de l'industrie pour aider les PME à construire des systèmes de stockage de données rentables. Solution phare de ce nouveau portefeuille, OceanStor Dorado 2000 est un système conçu pour un stockage facile qui peut être déployé en trois étapes simples. Dorado 2000 améliore l'efficacité de 20 %, réduit la consommation d'énergie de 30 % et atteint 99,9999 % de disponibilité grâce à son mécanisme de fiabilité à quatre couches.

Côté sauvegarde, Huawei a développé la solution de stockage OceanProtect X3000 . Elle dispose d'une architecture A-A qui assure un basculement en une fraction de seconde, prédit de façon proactive la capacité et les performances, et simplifie la maintenance et l'entretien de routine. OceanProtect X3000 dispose de technologies spéciales qui permettent une augmentation de 20 % des performances de compression. La solution OceanStor Dorado 2000 est désormais éligible à la livraison en deux semaines dans le cadre du programme Storage Fast Track de Huawei, et OceanProtect X3000 sera éligible au programme à partir de juillet 2023.

Pour plus de détails sur le programme Fast Track pour les produits de stockage de Huawei, rendez-vous ici .

