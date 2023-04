Huawei prolonga o seu programa de entregas em 2 semanas para produtos de armazenamento

O programa Storage Fast Track da Huawei inclui agora mais produtos e está disponível em 35 países da Europa até 31 de dezembro de 2023.

DUSSELDORF, Alemanha, 3 de abril de 2023 /PRNewswire/-- A Huawei prolongou o seu programa de entregas para armazenamento all-flash com novo hardware: para além das soluções OceanStor Dorado 3000 V6 e 5000 V6, o portefólio inclui agora os produtos de nível básico OceanStor Dorado 2000 e, a partir de julho, o OceanProtect X3000, que foram recentemente apresentados no Mobile World Congress em Barcelona. Os clientes e parceiros que encomendarem produtos de armazenamento da Huawei até 31 de dezembro de 2023, irão recebê-los no prazo de duas semanas.

Huawei Europe Storage Fast Track Program

"Este ano, estamos a incluir novos produtos de armazenamento na promoção", afirmou Todd Sun, vice-presidente do Europe Enterprise Business Group da Huawei. "Iremos apoiar plenamente os nossos parceiros de canal e os nossos clientes nos seus esforços de digitalização e iremos fornecer-lhes as melhores soluções para os ajudar a tornarem-se mais rentáveis e eficientes. Em 2022, mais de 100 clientes encomendaram soluções de armazenamento através do nosso programa Fast Track. Em alguns casos, conseguimos mesmo reduzir o prazo de entrega para apenas três dias úteis."

Disponível em 35 países

O programa Storage Fast Track da Huawei aplica-se a parceiros e clientes em 35 países europeus: Albânia, Áustria, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Moldávia, Montenegro, Países Baixos, Macedónia do Norte, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia e Suíça. "Concentramo-nos em soluções de alta qualidade para os nossos parceiros, apoiando-os com uma distribuição rápida e fácil", afirma Sun. A reputação da Huawei nesta área está bem consolidada, como comprova a sua classificação como líder de mercado em Armazenamento Primário no Quadrante Mágico da Gartner durante sete anos consecutivos.

Novos produtos

As pequenas e médias empresas (PME) estão cada vez mais dependentes de soluções de armazenamento de nível básico para acelerar a sua transformação digital. No entanto, muitas PME enfrentam problemas de falta de especialistas em TI e custos elevados de operação e manutenção dos seus centros de dados. Para responder a estes desafios, a Huawei desenvolveu o primeiro portefólio do setor para armazenamento básico e de cópias de segurança, a fim de ajudar as PME a criarem sistemas económicos de armazenamento de dados. Um dos destaques deste novo portefólio de armazenamento all-flash para PME é o OceanStor Dorado 2000, um sistema concebido para um armazenamento fácil que pode ser implementado em três etapas simples. O Dorado 2000 melhora a eficiência em 20%, reduz o consumo de energia em 30% e atinge 99,9999% de disponibilidade com o seu mecanismo de fiabilidade de quatro camadas. Além disso, para facilitar o mais possível o processo de realização de cópias de segurança, a Huawei desenvolveu a solução de armazenamento OceanProtect X3000. Apresenta uma arquitetura A-A que garante failovers de frações de segundos, faz proativamente previsões de capacidade e desempenho, e simplifica as tarefas de manutenção e assistência de rotina. O OceanProtect X3000 dispõe de tecnologias singulares que permitem uma melhoria de 20% no desempenho em processos de compressão. O OceanStor Dorado 2000 passou agora a ser elegível para o programa Storage Fast Track da Huawei, para entregas em duas semanas, ao passo que o OceanProtect X3000 será incluído no programa a partir de julho de 2023.

Mais detalhes sobre o programa Fast Track para produtos de armazenamento da Huawei estão disponíveis aqui. Os clientes e parceiros poderão também contactar o escritório ou distribuidores locais da Huawei para obterem uma proposta.

Sobre a Huawei

A Huawei é uma empresa privada integralmente detida pelos seus funcionários. Fundada em 1987, é um dos principais fornecedores globais de infraestruturas de tecnologias da informação e comunicações (TIC) e de dispositivos inteligentes. A empresa emprega cerca de 197 000 funcionários, opera em mais de 170 países e regiões e serve mais de três mil milhões de pessoas em todo o mundo.

A missão da Huawei é construir um mundo totalmente interligado e inteligente, levando o digital a todos os indivíduos, lares e organizações.

Contactar a Huawei

Contacto para a comunicação social [email protected], +49 (0)1639679600

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2043391/Huawei_Enterprise.jpg

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpg

SOURCE Huawei Enterprise