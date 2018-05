HubSpot lance Service Hub pour changer la façon dont les entreprises choient leurs clients

« Depuis dix ans, l'entonnoir de vente est considéré comme le modèle de croissance le plus efficace. Mais avec la méfiance croissante du public à l'égard de la vente et du marketing, il a perdu en efficacité », a déclaré JD Sherman, le président et directeur d'exploitation de HubSpot. « En réalité, votre plus grande perspective de croissance en friche aujourd'hui, ce sont vos clients actuels. Grâce à Service Hub, nous fournissons aux entreprises les outils nécessaires pour saisir cette occasion. Les produits d'assistance actuellement sur le marché traitent les clients comme un centre de coûts, en s'attachant à réduire les frais. Nous bâtissons un système pour les entreprises qui voient le service comme une perspective de croissance. »

Combiné à Marketing Hub et à Sales Hub, Service Hub intègre les données clients aux données relatives aux pistes et aux transactions différemment des produits semblables sur le marché. Il permet aux équipes de marketing, de service et de vente d'avoir accès à un relevé détaillé des échanges de tel ou tel client avec l'entreprise, ce qui leur permet de collaborer pour résoudre les soucis des clients, mieux et plus vite.

Les produits spécifiques qui composent Service Hub sont conçus en pensant aux clients impatients et qui souhaitent recevoir de l'attention. Les clients peuvent obtenir une aide rapide à travers leur canal privilégié et les équipes de service disposent des technologies nécessaires pour gérer efficacement l'ensemble :

Conversations – Une boîte de réception unique qui regroupe les messages du chat, du courriel et d'autres canaux, pour aider l'équipe à œuvrer de concert et permettre aux clients d'échanger avec l'entreprise comme ils le souhaitent. Tickets – Un outil de GRC pour suivre, enregistrer et classer les besoins des clients. Automatisation – Une automatisation au niveau de la plateforme qui utilise les flux de travail pour acheminer les tickets et créer un centre d'assistance. Base de connaissances – Un outil qui vous aide à créer des articles d'aide simples et bien structurés depuis des modèles qui s'indexent automatiquement sur Google et un tableau de bord de compte rendu. Rétroactions des clients – Un outil comprenant la création d'études dirigées, la collecte des rétroactions et l'analyse des informations sur les interlocuteurs. Compte rendu – Un nouveau tableau de bord de services comprend des comptes rendus indiquant la façon dont votre équipe gère les tickets, dont les clients partagent leurs rétroactions et l'efficacité de votre base de connaissances.

« Certains clients affirment qu'ils n'ont pas le budget pour un meilleur service clientèle ; cette mentalité doit changer. Lorsque vous apportez de la valeur ajoutée à vos clients, vous développez simultanément votre propre entreprise », a déclaré Steven Loepfe, le fondateur et partenaire en gestion de Storylead, un utilisateur de la version bêta de Service Hub et un partenaire de premier plan HubSpot Gold. « En tant qu'agence, le gros de nos revenus provient des clients que l'on fidélise et de leurs références. Service Hub correspond exactement à ce que l'on cherchait. Nos clients utilisent déjà HubSpot, ça se fera donc de façon naturelle pour eux. C'est une occasion en or, pour nous comme pour eux. »

Pour en savoir plus sur Service Hub, rendez-vous sur https://www.hubspot.com/products/service.

À propos d'HubSpot

HubSpot (NYSE : HUBS) est une plateforme de premier plan pour la GRC, le marketing, la vente et le service clientèle. Depuis 2006, HubSpot a pour objectif de rendre le monde plus réceptif. Aujourd'hui, plus de 41 500 clients, dans plus de 90 pays, utilisent les logiciels, les services et le support primés HubSpot pour changer leur façon d'attirer, de fidéliser et de satisfaire les clients. Composé de Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub et d'une puissante plateforme gratuite de GRC, HubSpot donne aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour gérer l'expérience client, de la sensibilisation au plaidoyer.

HubSpot fait partie des tous meilleurs employeurs selon Glassdoor, Fortune, The Boston Globe et The Boston Business Journal. La société est basée à Cambridge (Massachusetts) et dispose de bureaux à Dublin, Irlande (siège de la région EMEA) ; Singapour (siège de la région Asie-Pacifique) ; Sydney, Australie ; Tokyo, Japon ; Berlin, Allemagne ; et Portsmouth (New Hampshire).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hubspot.com.

