HuidaGene nomme de nouveaux membres au Conseil consultatif scientifique

SHANGHAI et CLINTON, New Jersey, 11 avril 2023 /PRNewswire/ -- HuidaGene Therapeutics (辉大基因 ; HuidaGene), une entreprise mondiale de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments génomiques, a annoncé aujourd'hui la nomination des docteurs Haiyan Jiang et Alvin Luk comme nouveaux membres du Conseil consultatif scientifique (SAB). Le SAB, qui comporte des experts de renommée internationale en thérapies géniques et cellulaires, de la découverte à la recherche translationnelle, ainsi qu'en développement clinique dans différents domaines thérapeutiques, fournira des conseils stratégiques sur le développement mondial des produits du vaste portefeuille de HuidaGene.

« Pour modifier de façon significative le cours des maladies génétiques, nous devons promouvoir des candidats thérapeutiques mieux validés, a déclaré la Dre Haiyan Jiang. Mon intérêt et mon engagement de longue date à l'égard des thérapies géniques et cellulaires m'ont mené aux plateformes technologiques de HuidaGene, qui ont le potentiel d'offrir un remède à des maladies pour lesquelles il existe des besoins médicaux non satisfaits. Je suis impatiente de travailler avec l'équipe de HuidaGene pour faire avancer son portefeuille de produits. »

Le Dr Alvin Luk a affirmé : « Pour ce qui est de l'avenir de ce domaine, j'ai été impressionné par les plateformes novatrices d'édition génomique de HuidaGene. Le Dr Hui Yang est depuis longtemps un leader de l'édition de l'ADN et de l'ARN basée sur CRISPR, et je m'attends à ce que nos intérêts mutuels et nos domaines d'expertise complémentaires en thérapie génique et cellulaire fassent avancer, voire accélèrent, les progrès chez HuidaGene. »

« Nous sommes honorés qu'un groupe accompli et diversifié d'experts scientifiques et cliniques rejoignent notre SAB, qui apporte une vaste expérience et une profonde connaissance en matière de thérapies géniques et cellulaires, de développement de médicaments à l'échelle mondiale, et de conception d'essais cliniques fondée sur des données », a indiqué Hui Yang, Ph. D., cofondateur, conseiller scientifique en chef et président du SAB de HuidaGene. « Les docteurs Haiyan et Alvin sont des vétérans de l'industrie qui sont à l'origine d'un certain nombre de premières dans les programmes cliniques de thérapie génique. Ils apporteront une expertise en développement approfondie et pertinente à HuidaGene. Grâce au leadership de nos conseillers scientifiques, HuidaGene est en passe de traduire des décennies de découvertes scientifiques en médicaments génomiques programmables destinés aux personnes du monde entier qui souffrent de maladies dévastatrices », a déclaré Xuan Yao, Ph. D., cofondateur et PDG de HuidaGene.

HuidaGene Therapeutics (辉大基因) est une société mondiale de biotechnologie en phase clinique qui se concentre sur la découverte, l'ingénierie et le développement de la médecine génétique basée sur CRISPR pour réécrire l'avenir de la médecine génomique. Basée à Shanghai et au New Jersey, HuidaGene s'engage à répondre aux besoins des patients à l'échelle mondiale grâce à divers programmes thérapeutiques précliniques couvrant l'ophtalmologie, l'otologie, la myologie et la neurologie. Nous développons actuellement des programmes cliniques sur les maladies rétiniennes héréditaires associées à des mutations du gène RPE65 et notre portefeuille de produis précliniques, notamment des programmes sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire, la rétinite pigmentaire, la surdité héréditaire, la dystrophie musculaire de Duchenne et le syndrome de duplication du MECP2. Les thérapies CRISPR de la société offrent le potentiel de guérir les patients atteints de maladies mortelles en réparant ce qui cause leur maladie. HuidaGene s'engage à transformer l'avenir de la médecine génomique.

Biographies des nouveaux membres du SAB :

Haiyan Jiang, Ph. D. possède plus de 20 ans d'expertise en recherche et développement dans les domaines des produits biologiques, de la thérapie génique à médiation AAV et des produits d'édition génomique in vivo et ex-vivo par CRISPR/Cas9-, de la recherche à la demande d'homologation de produit biologique. Elle a occupé des postes de direction avec des responsabilités croissantes au sein de diverses entreprises, notamment Editas Medicine, Biogen, Bayer HealthCare et Avigen. Elle a dirigé la recherche, le développement préclinique ou la pharmacologie clinique lors du développement d'ALTUVIIIO, ELOCTATE, ALPROLIX et JIVI, ainsi qu'un certain nombre de programmes liés à des études de phase 1/2a. Elle a publié plus de 40 publications originales dans des revues à comité de lecture très réputées, dont le New England Journal of Medicine, Nature Medicine et Blood, en plus de posséder 21 brevets aux États-Unis. La Dre Jiang a obtenu un Bachelor of Science en biochimie de l'Université Fudan de Shanghai, en Chine, ainsi qu'un doctorat en oncologie de l'Université du Wisconsin à Madison, et elle a suivi une formation postdoctorale à l'Université de Californie à San Francisco.

Alvin Luk, Ph. D., M.B.A., C.C.R.A. possède plus de 30 ans d'expérience en développement de médicaments à l'échelle mondiale, du laboratoire au patient, ayant participé à des lancements commerciaux réussis dans des entreprises petites, grandes, publiques et privées de biotechnologie et biopharmaceutique, y compris Shanghai Henlius, Spark Therapeutics (acquise par Roche), Biogen, Bayer HealthCare, Avigen et Tularik (acquise par Amgen). Leader transformationnel, sa capacité éprouvée à naviguer dans le paysage politique a donné lieu à une excellente feuille de route de plus de 250 demandes de drogue nouvelle de recherche, d'homologation de produit biologique et d'autorisation de mise sur le marché dans les Amériques, en Europe, en Australie, au Japon et en Chine. Alors qu'il était chef de la recherche clinique et de l'exploitation chez Spark Therapeutics, le produit LUXTURNA a été approuvé par la FDA comme première thérapie génique en 2017. Jusqu'à présent, il a participé au développement de 21 produits approuvés. Il est le coauteur de plus de 100 chapitres de livres et articles scientifiques de revues à comité de lecture très réputées, dont New England Journal of Medicine, Nature Medicine, Nature, Cell et Science. Le Dr Luk est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School, d'un doctorat en neurosciences et d'une certification en recherche clinique de l'Université de Californie à San Francisco.

